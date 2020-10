Hakenkreuze und Beleidigungen auf mobilen Blitzer gesprüht

Nur noch den Tod konnte der Notarzt am heutigen Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr bei einem 51-jährigen Arbeiter auf einer Baustelle in der Stockacher Straße in Meßkirch feststellen. Der Polizei zufolge handelte es sich bei den Bauarbeiten um Abbrucharbeiten eines ehemaligen Altersheims.

Bei diesen Abbrucharbeiten hatte sich der Mann in einem Gefahrenbereich aufgehalten und wurde von einer Betonbrüstung erschlagen, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg gemeinsam mitteilen.