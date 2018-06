Hängebrücke: „Das ist für uns ein Problem“

Seit 1. Dezember ist auf der Argenbrücke, die die Ortsteile Unterlangnau und Laimnau miteinander verbindet, kein Durchkommen mehr. Zu schlecht – und somit regelrecht gefährlich – sei der Zustand der Überführung, weshalb sich die Stadt für eine sofortige Sperrung entschieden hat.

„Das ist für uns ein richtiges Problem“, stellt der Jugendleiter der Abteilung Fußball der SG Argental, Manfred Brugger, fest. „Unsere jungen Fußballer, und das sind immerhin bis zu 120 Kinder, nutzen die Brücke von Bad Hütten nach Unterlangnau, um zum Training zu radeln.“ Das sei jetzt nicht mehr möglich. „Die Kinder müssen nun vom ersten Meter an auf der Landesstraße radeln oder einen Umweg über Wellmutsweiler in Kauf nehmen“, bedauert Brugger. „Vor allem die Landesstraße ist für Radler sehr gefährlich.“

Deshalb hofft der Jugendleiter, dass bald eine neue Überquerung gebaut wird. Dass dies schnell geschieht, kann er sich nicht vorstellen. Was aus seiner Sicht den erforderlichen Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren geschuldet ist. Thematisieren will er die Sperrung bei der kommenden Sitzung des Vereins. „Wir wollen aber auch der Stadt die Dringlichkeit der Maßnahme deutlich machen.“

Dass die Gutachter nicht mehr für die Sicherheit der Brücke garantieren wollten, ist für Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele nachvollziehbar. „Die Hängebrücke ist ja aus sicherheitstechnischen Gründen seit 2012 unter Beobachtung“, weiß Bentele. Die Sperrung sei jedoch eine Beeinträchtigung. „Nicht nur für die Fußballer, auch für Wanderer und Touristen sowie für die Gäste des Campingplatzes.“ Der Ortsvorsteher ist indes zuversichtlich, dass es bald eine neue Brücke gibt. „Ich will einer Entscheidung des Gemeinderats jedoch nicht vorgreifen.“

Grundstücksverhandlungen laufen

„Die Hängebrücke ist in der Projektliste für 2016 im Haushalt mit aufgenommen“, ergänzt die Pressesprecherin der Stadt Tettnang, Judith Maier, auf Nachfrage der SZ. Wobei man von Kosten zwischen 500000 und 600000 Euro ausgehe. „Die Projektliste wird bei den Haushalts-Beratungen im Februar/März in den Gremien beraten“, ergänzt Maier.

Gleichzeitig würden Grundstücksverhandlungen, die die Zufahrt für die Sanierung der Brücke betreffen, laufen. „Hier sind wir auf ein Privatgrundstück angewiesen“, sagt die Pressesprecherin. „Die Verhandlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.“ Im Januar würden weitere Gespräche stattfinden. „Falls die Verhandlungen positiv enden und das benötigte Geld im Haushalt genehmigt wird, können die Arbeiten im Frühjahr ausgeschrieben werden“, glaubt Judith Maier.

Nach den Worten von Langnaus Ortsvorsteher Peter Bentele wäre es ideal, wenn das neue Bauwerk breiter als das bisherige wäre, damit zwei Wanderer nebeneinander laufen könnten. Auch wäre es nicht schlecht, wenn das neue Modell nicht mehr so stark schwanken würde wie es bei dem alten der Fall gewesen ist. „Und wenn mehr Menschen auf einmal über die Brücke laufen dürften.“ In der Vergangenheit musste von Person zu Person ein Abstand von zehn Metern eingehalten werden. „Das ist bei einer kirchlichen Prozession nicht so leicht“, sagt Bentele.

Wer in dem Bereich nun die Argen überqueren will, muss bis nach Laimnau fahren und die Brücke am Ortseingang neben der Zimmerei Dingler nutzen oder einen Umweg über Wellmutsweiler und Steinenbach in Kauf nehmen.

Gebaut wurde die Hängebrücke nach Angaben der Stadt um 1900. Kurz vor Kriegsende wurde sie gesprengt, 1948/1949 wieder aufgebaut und 1986 saniert. Ihre Spannweite beträgt 60 Meter, der Überlandsteg ist 50 Meter lang. Die neue Hängebrücke, für die die Stadt keinen Zuschuss erhält, soll im selben Stil innerhalb von vier Monaten errichtet werden.