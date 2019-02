Gymnasium: Feueralarm beendet Infoveranstaltung

Mit einem Feueralarm hat der Infonachmittag am Montfort-Gymnasium am Dienstag ein abruptes Ende gefunden. Auslöser war ein Experiment im Chemielabor. Kurz nach 17.30 Uhr rückten Feuerwehr, DRK und Polizei aus. Als die Helfer am Gebäude ankamen, war das bereits geräumt.

Die stellvertretende Schulleiterin Christine Hild berichtet, dass bei der Veranstaltung interessierte Eltern und Schüler im Gebäude unterwegs waren. Als der Alarm losging, hätten die Lehrer planmäßig evakuiert. Natürlich seien alle überrascht gewesen, aber das hätte gut funktioniert. Einige Besucher strömten zu ihren Autos, andere gingen nach dem Einsatz wieder ins Gebäude.

Den Auslöser beschreibt Tettnangs Feuerwehrkommandant Konrad Wolf: In einem Experiment habe es eine stärkere Rauchentwicklung gegeben als gedacht. Die Lehrerin habe die Einsatzkräfte bei deren Ankunft informiert. Der Rauchmelder habe richtig funktioniert. Die Feuerwehr prüfte diesen und schaltete die Anlage dann wieder scharf.