Gymnasiastinnen und Gymnasiasten backen für den guten Zweck

Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a des Montfort Gymnasiums verkaufen am Samstag, 19. März, auf dem Städtlesmarkt in Tettnang selbstgebackene Kuchen, um mit dem Erlös Hilfsprojekte für die Ukraine zu unterstützen.

Die Jugendlichen wollen damit ein aktives Zeichen der Solidarität und Anteilnahme am Schicksal der vom Krieg in der Ukraine Betroffenen setzen, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich darauf, Gäste an ihrem Stand begrüßen zu dürfen. Gerne können Behältnisse für die Kuchenstücke mitgebracht werden.