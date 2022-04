Gutscheine für Kinderkostümführung und Kaffeekränzle im Neuen Schloss Tettnang

Das Neue Schloss steht in Tettnang für barocke Lebenskultur. Daher bietet die Tourist Information für das Kaffeekränzle im Bachussaal sowie für Kinderkostümführungen Geschenkgutscheine im Wert von sechs sowie 30 Euro an. Zur Wahl stehen mehrere Termine in laufenden Jahr.

Die Kostümführungen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren finden jeweils Dienstag (in den Schulferien) um 11 Uhr am 19. April, 7. Juni, 2. August, 6. September und 2. November statt. Das Kaffeekränzle im Bachussaal ist jeweils Sonntag um 14 Uhr am 24. April und 25. September vorgesehen.

Weitere Infos gibt es unter der Rufnummer 07542 / 51 05 00 oder per E-Mail an tourist-info@tettnang.de sowie online unter www.tettnang.de/fuehrungen