Gutenzell verkauft sich unter Wert

Der Landesligist VfB Gutenzell hat auch sein erstes Auswärtsspiel beim TSV Tettnang verloren. Der VfB verlor mit 3:0 und wartet weiterhin auf seine ersten drei Punkte.

In einer schwachen Anfangsphase waren Torchancen Mangelware. Einen ersten Warnschuss seitens der Hausherren (9.) gab Christian Haugk ab. Der VfB konterte daraufhin mit einer guten Kopfballmöglichkeit durch Claus Weber (12.), nach einem scharf getretenen Freistoß von Florian Walker. Den glücklichen Führungstreffer für den TSV Tettnang erzielte Michael Schuhwerk (27.) nach einem undurchsichtigen Gerangel im Gutenzeller Strafraum. Der VfB ließ nicht locker und antwortete eine gute Kopfballmöglichkeit (30.) und einer schönen Einzelaktion im Tettnanger Strafraum (32.) jeweils durch Reiner Wespel. Kurz vor der Halbzeitpause hielt der Tettnanger Torhüter nach einem satten Schuss von Simon Huchler (40.) die Tettnanger Führung fest.

Der VfB startete schwungvoll in die zweite Hälfte und hatte in der 55. Spielminute den Ausgleichstreffer auf dem Fuß. Daniel Kunz scheiterte nur knapp am Torhüter, als dieser nach einer starken Einzelleistung durch Kunz gerade noch zum Eckball klärte. Der TSV erhöhte im weiteren Spielverlauf den Druck und kam zu einigen guten Tormöglichkeiten. Nach einem Platzverweis (70.) gegen die Gäste aus Gutenzell, nutzte die Heimmannschaft die unsortierte Gutenzeller Abwehr und so erhöhte Tobias Kaiser (74.) mit einem glücklichen Heber auf 2:0 für den Gastgeber. Nach dem zweiten Gegentreffer blieb der TSV am Drücker, konnte aber eine weitere gute Torchance (80.) nicht nutzen. VfB-Torhüter Benjamin Poser verhinderte nach einem strammen Volleyschuss durch TSV-Stürmer Thomas Zech deren dritten Treffer. Das letzte Tor der Partie (90.) markierte letztendlich Zech, als dieser nach einem gefühlvoll getretenen Eckstoß per Kopf zum Endstand versenkte und dem Guten-zeller Torhüter dabei keine Chance ließ. Somit blieb es bei dem durchaus verdienten ersten Saisonsieg für Tettnang. (rk)