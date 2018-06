Gute Laune mit dem Extra-Kick

Nie haben Mädchen und Jungs so viel Zeit zum Lesen wie in den großen Ferien. Damit sie mit noch mehr Lust und Freude in die Stadtbücherei kommen und Bücher ausleihen, startet am 17. Juli die Aktion „Heiß auf Lesen“.

Sie richtet sich vorwiegend an Schüler, die nach den Ferien in die dritte, vierte oder fünfte Klasse kommen. Wer mitmachen möchte, meldet sich ab sofort in der Stadtbücherei an und erhält dabei einen mehrseitigen Clubausweis. In diesen Ausweis dürfen die jungen Leseratten den Büchern, die sie gelesen haben, Noten geben. Um zu testen, ob sie die Bücher auch wirklich gelesen haben, beantworten sie bei der Rückgabe der Titel zu jedem Buch kurze Fragen. Wer mindestens drei Bücher auf diese Art gelesen hat, ist bei der Abschlusstombola mit von der Partie. Natürlich kann man auch mehr Bücher lesen – damit steigen die Gewinnchancen bei der Tombola.

Susanne Heller und Sandra Mavely von der Kinderbibliothek haben von Geschäften aus Tettnang und der Umgebung zahlreiche Preise gespendet bekommen. Die Verlosung all dieser Preise findet bei der Abschlussveranstaltung am Samstag, 15. September um 10.30 Uhr in der Bücherei statt.

„Heiß auf Lesen“ ist ein baden-württembergweites Projekt, das vom Regierungspräsidium Tübingen aus über die Staatliche Fachstelle für Bibliothekswesen gesteuert wird. Insgesamt beteiligen sich 26 Bibliotheken aus dem Regierungsbezirk daran. Die Stadtbücherei Tettnang ist in diesem Jahr zum ersten Mal mit im Boot. Anmelden können sich alle, die mitmachen möchten, ab sofort.