Gute erste Hälfte reicht nicht für die SGA

Am Ende hat die Kraft gefehlt, die wichtig ist, um die Konzentration hochzuhalten. Die Handballerinnen der SG Argental haben am Samstagabend in der Landesliga gegen den Tabellenzweiten HSG Ebersbach-Bünzwangen eine starke erste Halbzeit gespielt, führten mit 14:9. Nach Wiederbeginn traten die Gäste wie entfesselt auf, hatten die Bremsen gelöst und gewannen am Ende 24:20. Dabei hatte das Heimteam in der Schlussphase die Chance, zumindest einen Punkt zu holen.

Beim Stande von 20:22 bekam die SG Argental die Möglichkeit, auf 21:22 zu verkürzen. Es waren noch eine Minute und 23 Sekunden zu spielen. Die starke Marilena Constanzo erhielt eine Zwei-Minuten-Strafe und die SGA einen Siebenmeter. Maike Bittner zeigte Nerven und drosch den Ball über Tor. Die Heimmannschaft kassierte in Überzahl weitere zwei Tore durch Stefanie Stark und Maren Rieger. Einen weiteren Siebenmeter, 25 Sekunden vor der Schlusssirene, setzte Janina Hirscher neben das Tor. „Wir haben eine starke erste Hälfte gespielt und danach deutlich abgebaut. Wenn du körperliche Defizite hast, dann geht irgendwann auch die Konzentration flöten“, sagte Argentals Trainer Uwe Bittenbinder.

Die Gäste verlieren den Faden

Obwohl Dalin Kozok nach fast drei Minuten einen Siebenmeter vergab, brachte Maike Bittner ihr Team in Führung. Bis zum 8:8 spielten beide Mannschaften zwar nervös, taten sich aber nicht sonderlich weh. Danach verloren die Gäste den Faden und fanden ihn bis zur Pause nicht wieder. Argental zog Tor um Tor auf 14:8 davon. Siebeneinhalb Minuten lang gelang den Gästen kein Treffer. Und das 9:14 war ein Geschenk der SG Argental. Mareike Teichmann verrutschte ein Zuspiel nach einem Freiwurf, Kathrin Bader erkannte die Situation und war erfolgreich. „In der ersten Halbzeit waren wir gedanklich noch im Bus oder zu Hause. Anders kann ich mir unsere desolate Vorstellung nicht erklären“, sagte HSG-Trainerin Sabrina Adelmann. „Wir haben in den ersten 30 Minuten zu viele Fehler gemacht“, meinte auch Constanzo.

Nach Wiederbeginn wirbelten die Gäste nach Belieben. Ob die Worte ihrer Trainerin in der Pause gefruchtet hatten oder ob die Mannschaft einer Blamage aus dem Wege gehen wollte, ist nicht bekannt. Sicher war aber, dass die Spielerinnen der HSG das Tempo enorm verschärften und ihre Angriffe konsequent zu Ende spielten. Und das, obwohl die SGA bereits nach zehn Sekunden durch Mareike Teichmann auf 15:9 erhöhte. Nur neun Sekunden später verkürzte Marilena Constanzo auf 10:15.

Spannende Schlussphase

Danach war die SGA-Abwehr hoffnungslos überfordert. Nach 40:55 Minuten stand es 16:16. Es folgte die spannende Schlussphase. Katharina Stellmacher (47:38) und Maike Bittner mit einem Siebenmeter sowie Janina Hirscher sorgten für das 18:17, 19:18 und 20:19. Danach trafen aber nur noch die Gäste.

Vielleicht wäre das Spiel anders gelaufen, wenn Mareike Teichmann nach einem Foul an Kathrin Bader, das der Schiedsrichter Christian Beuthner mit der Roten Karte bestrafte (Platzverweis, 33:20), im Spiel geblieben wäre. Anderseits hatte die SG Argental mit Cathrin Müller und Wiebke Krause zwei überragende Torhüterinnen, die viele klare Torchancen der Gäste zunichte machten. Darunter waren auch sechs gehaltene Siebenmeter.

Diese vielen Paraden hätten der Mannschaft der SGA den nötigen Rückhalt geben müssen. „Wir haben uns selbst geschlagen, weil wir oft auch die falschen Entscheidungen getroffen haben“, meinte Bittenbinder. Manchmal ist eine Erklärung für eine Niederlage ganz einfach.