Gute Ernte, gute Preise

Gute Jahre sind es derzeit für Hopfenpflanzer: Das ist die Kernbotschaft der ordentlichen Vertreterversammlung der Hopfenverwertungsgenossenschaft (HVG) in Mainburg gewesen. Auch der Genossenschaft geht es gut: Allein im Geschäftsjahr 2016/17 lag der Bilanzgewinn bei etwa drei Millionen Euro, der Umsatz konnte von 77 Millionen Euro (2015) auf 87 Millionen Euro (2016) gesteigert werden.

Die Geschäftsguthaben der Mitglieder werden mit fünf Prozent Kapitaldividende verzinst. Auf alle aus der Ernte 2016 der HVG gelieferten Hopfen gibt es eine Warennachvergütung von 30 Cent. Mit 42 700 Tonnen ist die Hopfenernte im Jahr 2016 weit überdurchschnittlich gewesen. Die Welthopfenernte lag in dem Jahr bei 110 000 Tonnen. Trotz Vorkontrakten blieb in Deutschland eine Freihopfenmenge von etwa 10 000 Tonnen übrig. Bei einer hohen Angebotsmenge blieben die Preise hoch, die Ernte konnte komplett vermarktet werden. Johann Pichlmaier, HVG-Vorstandsvorsitzender, sagte: „Die Nachfrage seitens der Brauwirtschaft war sehr rege und wurde zusätzlich angekurbelt durch die schlechte Vorjahresernte 2015.“

Weltbiermarkt erholt sich

Hinzu kommen laut Pichlmaier Anzeichen, dass die Weltbierproduktion wieder leicht ansteigen wird: „Das liegt vor allem an Ländern wie Mexiko oder Vietnam, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent gibt es noch ein erhebliches Wachstumspotenzial.“ Weitere Hoffnungen ruhen auf China. Zugleich verlangsamt sich das Wachstum des Craftbeer-Markts in den USA: Dort gibt es nur noch einstellige Zuwachsraten. Durch den hohen Hopfenbedarf ist der Craftbeer-Markt in den letzten Jahren Triebfeder gewesen.

Dass die Tettnanger Region ein Hopfengebiet ist, das wissen die meisten. Dass dort aber eine von drei Hopfenpelletanlagen in ganz Deutschland steht, das wissen die wenigsten. Was genau in dieser Anlage mit dem Hopfen passiert, das zeigen wir Ihnen im Video.

Auch die Ernte 2017 war mit etwas mehr als 41 500 Tonnen sehr gut. Nachdem die Alphasäureproduktion weltweit im Jahr 2016 allerdings 30 Prozent über dem Vorjahr lag, bezeichnete Pichlmaier die Werte bei der Ernte 2017 als enttäuschend. Das führte bei einigen Hopfenpflanzern zu geringeren Erträgen, wenn die Vorverträge auf der Menge an Inhaltsstoffen basierten. Pichlmaier: „Alles in allem ist die Ernte 2017 im Durchschnitt für die Hopfenbaubetriebe noch gut ausgegangen, allerdings nicht für alle.“

Das gute Umfeld mit zwei insgesamt starken Ernten und langen Vorvertragslaufzeiten führt dazu, dass die Hopfenpflanzer investieren. Von 2011 bis 2016 sind die Flächen in den USA um 9500 Hektar gewachsen, in Deutschland im selben Zeitraum um 2000 Hektar. Die Gesamtfläche liegt weltweit bei etwa 60 000 Hektar. Jürgen Weishaupt von der HVG sagte im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung, dieser Trend werde 2018 wahrscheinlich anhalten: „Es gibt eine gute Perspektive durch diese Absicherung.“

Investition von 50 Millionen Euro

Das zeigt sich auch bei der Genossenschaft. In den nächsten Jahren wird diese zusammen mit dem Mitgesellschafter, der Firma Barth, 50 Millionen Euro am Standort St. Johann investieren. Dies umfasst die Verlagerung der Hopfenextraktion von Wolnzach nach St. Johann, aber auch noch weitere An- und Umbaumaßnahmen im Rahmen eines Standortkonzepts. Pichlmaier: „Mit den anstehenden Maßnahmen wir die Hopfenveredelung in St. Johann die führende Position als weltweit größtes Hopfenverarbeitungswerk weiter festigen.“ Im vergangenen Jahr seien dort 31 000 Tonnen Hopfen verarbeitet worden. Hinzu kommen weitere kleinere Investitionen und Erneuerungen im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Auch die Perspektive auf dem Weltmarkt bewertet die Genossenschaft als insgesamt gut, trotz Brexit oder der Abschottungspolitik der US-Regierung unter Trump. Pichlmaier erklärt, „dass es aus unserer Sicht in diesen Ländern zu keinen Behinderungen in der Vermarktung kam.“ Allerdings bleibe abzuwarten, wie sich diese Dinge entwickelten. Generell begrüße die Genossenschaft jedenfalls die Bestrebungen der Europäischen Union, weitere Handelsabkommen abzuschließen.