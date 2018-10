Gut 20 Frauen sporteln und tauschen sich aus

„Schön, dass sie sich aufgemacht haben, sich im Freien zu bewegen und gleichzeitig sich auszutauschen“, hieß Marinette Schöniger von der Frauenselbsthilfe nach Krebs die gut 20 Teilnehmerinnen zum Aktionstag am Schäferhof-Wanderparkplatz willkommen. Den Aktionstag „Bewegung ist Leben“ hatte Anette Kramer bei der Deutschen Krebshilfe sowie beim Deutschen Olympischen Sportbund angemeldet und somit „ins Laufen gebracht“.

Bewegung ins Leben bringen und gleichzeitig miteinander in Kontakt zu kommen seien in der Tat die beiden Komponenten, um die es bei der Selbsthilfegruppe aber auch in der Meckenbeurer TSV-Abteilung „Gesund und Fit“ gehe, betonte Anette Kramer und freute sich über die Teilnahme des Sanitätshauses Martin sowie des Intersport-Fachgeschäftes am Aktionstag. Beide Häuser hatten Informationsstände für die Besucherinnen aufgebaut. Nach einer kurzen Aufwärmphase startete eine Gruppe zu einer ersten Laufrunde, während der Rest sich Informationen und Tipps verschaffen konnten. „Von Anfang an war für uns die Selbsthilfegruppe eine große Hilfe und wir sind allen Ehrenamtlichen dankbar“, bat eine der Teilnehmerinnen um Würdigung in der Berichterstattung.