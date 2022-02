Gulli Spiller tritt am 19. Februar im Tettnanger Flieger auf

Rudi “Gulli“ Spiller ist ein saarländischer Musiker, der überregional mit Thomas Blug´s Rockanarchie bekannt wurde. Als Bassist und Sänger, mit der markanten Stimme der Formation, tourt diese durch ganz Deutschland und Teile Europas. Am Samstag, 19. Februar, gibt er ab 20.30 Uhr im Flieger in Tettnang ein Solokonzert mit alten Rocksongs.

Was laut Ankündigung des Veranstalters weniger bekannt ist: Eigentlich ist „Gulli“, wie er in der Branche genannt wird, auch ein bassspielender Gitarrist, der auf eine lange Musikvita zurückblicken kann. Tausende Konzerte, sowohl als Akkustik- und Sologitarrist, als auch am Bass, Bluesharp und sogar ein wenig als Drummer, hat er dabei erlebt. Er spielte mit Größen wie Mel Gaynor (Simple Minds), Jennifer Batten (Michael Jackson) Mick Rogers (MM Earthband) Victor Smolski (Rage), Guthrie Govan und anderen zusammen.