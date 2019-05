Grundschule Obereisenbach feiert 50 Jahre Schulhaus mit Sommerfest und Musical

Was im Mai 1969 sonst noch geschah:

- Der Kreis Tettnang zieht eine positive Pfingstferienbilanz. Das befürchtete Verkehrschaos über die Feiertage blieb aus.

- Eine Betrügerin verspricht arglosen Meckenbeurern billiges Bier. Die Frau bot einen Kasten Bier für 6,99 D-Mark und 20 Flaschen Sprudel für 5,60 D-Mark an. Sie und ihr Begleiter erbeuteten so rund 100 D-Mark, bevor sie in Ravensburg festgenommen wurden.

- Eine lebensgefährliche Kurve zwischen Unterlangnau und Apflau wurde begradigt. Auf der Straße zwischen Busenhaus und Wettis dürfen dagegen nur noch Anlieger fahren. So sollen Spaziergänger ungestört sein.

- In der Kressbronner Bodanwerft wird ein Fährschiff fertig, das für den Zürichsee bestimmt ist. Es wird in mehreren Teilen nach Zürich gebracht.

- Die Apollo 10 umkreist den Mond, ihre Nachfolgerin Apollo 11 ist sicher an der Startrampe angekommen.

- Kehlen feiert Richtfest für den Kindergarten Lochbrücke.

- Der Bodenseegau der Trachtenvereine veranstaltet ein Gauwertungsplatteln in Meckenbeuren. Gruppen aus der Region messen sich im sportlichen Wettkampf.