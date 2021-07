Grüner Abgeordnete im Regionalwerk Tettnang

Maria Heubuch und Michael Bloss von Bündnis 90/Die GRÜNEN haben Regionalwerk in Tettnang besucht, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Als Direktkandidatin im Wahlkreis Bodensee für die nächste Bundestagswahl und als Mitglied des Europäischen Parlaments informierten sich beide Politiker über den Beitrag des Regionalwerks zur Klimawende auf dem Weg zum 1,5 Grad-Ziel. Begleitet wurden sie von Maximilian Betten, Ortschaftsrat der Ortschaft Tettnang-Kau und Vorstand des Ortsverbands der Grünen Tettnang sowie von Hans Schöpf, Mitglied des Gemeinderats Tettnang für die Fraktion von Bündnis 90/Die GRÜNEN .

Geschäftsführer Michael Hofmann erläuterte den Besuchern unter anderem, dass das Regionalwerk den gesamten Ökostrom für seine Kunden von zertifizierten und TÜV-geprüften Wasserkraftwerken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bezieht. Mehr als zehn Prozent der Regionalwerk-Privatkunden haben sich bereits für diese Art regenerativen Ökostrom entschieden. Größter Industriekunde für Ökostrom ist übrigens die IFM electronic GmbH. Das Unternehmen bezieht für alle seine deutschen Standorte ausschließlich Ökostrom vom Regionalwerk, und davon jährlich 20 Gigawattstunden.

Michael Hofmann und sein Team würden sich aktiv für Agrar-Photovoltaik engagieren – unter anderem bei einem Pilotprojekt auf dem Obsthof Bernhard in Kressbronn. Regionalwerk-Projektleiter Gabriel Frittrang erläuterte den Gästen den aktuellen Stand. Wissenschaftlich begleitet durch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme werde der Einsatz von PV-Modulen über landwirtschaftlichen Flächen getestet. Die Obstlandschaft Bodensee habe eine Anbaufläche von rund 8500 Hektar. Ein Großteil stehe unter Hagelschutznetzen. Würden diese Flächen konsequent für Agrar-Photovoltaik genutzt, ergebe sich ein Potenzial von bis zu 2500 Megawatt Peak, was der Tagversorgung von etwa 1,5 Millionen Haushalten entspreche.

Und auch die Mobilitätswende hin zu nachhaltigen Energieträgern unterstütze das Regionalwerk. Das regionale Unternehmen im kommunalen Besitz baue die Ladesäulen-Infrastruktur für Elektroautos in seinen sieben Gründungs- und Eigentümergemeinden permanent aus

Auch seine eigene E‐Dienstfahrzeugflotte baue das Regionalwerk aus. Bis 2015 habe es nur „Verbrenner“ im Fuhrpark gegeben. Heute seien bereits 30 Prozent der Fahrzeugflotte vollelektrisch. Unter dem PV‐Carport am Regionalwerk werde Sonnenstrom direkt in die in E‐Autos geladen. Und die Mitarbeiter dürften ihre privaten E‐Autos kostenfrei am Regionalwerk aufladen. Außerdem biete das Unternehmen seinen knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Bezug von Business-Bikes auch zur privaten Nutzung an. Im März 2020 habe es erst zwei und heute bereits 14 Business-Bikes gegeben.