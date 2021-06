Großzügige Spende für Kauer Grundschulkinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So geht das auf dem Dorf, man tut was füreinander: Der Kauer Sportverein und die Narrenzunft Waldteufel richten den Maihock bei der Seldnerhalle aus und spenden den Erlös, in diesem Fall jenen der Jahre 2018 und 2019. Dieses Mal profitieren die Grundschule und der Betreuungsverein Tintenklecks, auf üppige 1500 Euro lautet der Spendenscheck der beiden Vereine, schreibt die Schule in einem Bericht.

Pläne für die Verwendung gibt es bereits: „Wir finanzieren eine Gartenhütte von dem Geld, das konnten wir bisher nicht realisieren“, so Rektor Martin Kaufmann. In der Hütte, die ihren Platz auf dem Schulhof finden wird, sollen Spiel- und Fahrzeuge aufbewahrt werden, die die Kinder sich in der Pause holen dürfen. Bisher musste die Schule die Sachen im Schulhaus verteilt lagern – nicht optimal für den Brandschutz.