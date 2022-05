Große Erfolge bei „Jugend musiziert“

Beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Pforzheim waren auch fünf Teilnehmer der Musikschule Tettnang mit von der Partie, die sich aufgrund ihrer sehr guten Ergebnisse im aktuellen Regionalwettbewerb in Friedrichshafen dafür qualifiziert hatten.

In dem hochkarätigen Teilnehmerfeld (alle erste Regionalpreisträger aus ganz Baden-Württemberg) konnten sich die Tettnanger Talente einmal mehr höchst beachtlich platzieren: in der Spitze erzielte die Pianistin Karlotta Lilith Plomin (Klasse Jürgen Jakob) zusammen mit Dejan Atas – Saxophon aus Friedrichshafen in der Wertung Klavier und ein Blasinstrument mit 23 von 25 möglichen Punkten einen ersten Preis.

Sehr gute zweite Preise erspielten sich: mit je 22 Punkten Alexandra Dimitrievic – Klavier mit Samuel Schneider – Horn und mit 21 Punkten Ariane Thiesemann – Klavier und Lorenz Murray – Trompete. Beide Pianistinnen sind ebenfalls in der Klasse von Jürgen Jakob und beide Bläser sind in der Klasse von Swen Pech.

Der herzliche Glückwunsch von Musikschulleiter Wolfram Lutz und dem ganzen Musikschulteam gilt den jungen Talenten und natürlich gleichermaßen den beteiligten Lehrkräften, die ihre Schüler mit großem persönlichem Einsatz so weit gebracht haben. Als besonderes Dankschön gibt es für die jungen Talente eine Karte zur Generalprobe der diesjährigen Bregenzer Festspiele mit Backstage Führung.