Große Beteiligung am Patrozinium St. Peter und Paul

Eine der Hauptfestlichkeiten des Jahres in Laimnau ist sicher das Kirchenpatrozinium St. Peter und Paul, das mit verschiedenen Besonderheiten und Bräuchen glänzt. Nach einem sehr frühen Wecken, das bedeutet um sechs Uhr morgens, erfolgt ein „Tagwachschießen“ mit Böllern. Knallkörper oder Knallgeräusche anderer Art begleiteten Laimnau durch diesen Tag.

So auch zum Morgenappell oder während des Gottesdienstes. Pünktlich um 8.40 Uhr sind Bürgerwehr, Feuerwehr und Vereine samt Flaggenabordnung in Uniform vor dem alten Schulhaus am Peter- und-Paul-Platz angetreten. Es folgte ein geordneter Einzug aller Beteiligten in die Kirche fürs feierliche Hochamt. Für manch Außenstehenden vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig: In der Kirche präsentierte nicht nur die Flaggenabordnung, sondern auch die Bürgerwehr stellte, sich mit aufgepflanzten, polierten Bajonetten oder blankgezogenen Säbeln in den ersten Reihen auf. Pfarrer i. R. Kurt Hamaleser sprach in seiner Predigt von Petrus, Paulus und zu Felscharakter und Tradition der Kirche. Trotz über 2000-jähriger Geschichte solle die sich jedoch im Sinne von Papst Franziskus weiterentwickeln. Das Hochamt wurde vom Laimnauer Kirchenchor begleitet.

Frühschoppen an der Argentalhalle

Im Anschluss an den Festgottesdienst geleitete die Festgemeinde mit Musik und Gebeten die Patroziniums-Prozession durch den Ort. Schließlich ging es zur Argentalhalle, wo zum Frühschoppen der Musikverein Laimnau aufspielte. Bei bestem Wetter haben sich zahlreiche Besucher eingefunden, zu Getränken, Mittagstisch und später zu Kaffee und Kuchen. Vor dem traditionellen Salveschießen der Bürgerwehr standen noch verschiedene Ehrungen auf dem Programm. Danach ging es an die althergebrachte militärische Tradition der Salven. Das ist eine lautstarke und ganz besondere Ehrenbezeugung, denn der Brauch des Salven-Grußes bezieht sich in Laimnau auf eine Erinnerung oder die Würdigung eines besonderen Menschen beziehungsweise Ereignisses gegen eine Spende. Zahlreiche Bürger und Gäste nahmen teil, immer wieder folgten Widmung, Akklamation und das geordnete Feuern der Salut-Salven.

Die Feierlichkeiten haben sich in diesem Jahr auf den Sonntag konzentriert. Im nächsten Jahr werde dafür umso ausführlicher gefeiert, auch anlässlich des 1250-jährigen Jubiläums der urkundlich erwähnten Besiedlung des Argentals.

Dann gebe es auch wieder einen großen Zapfenstreich am Samstag, wie von Veranstalterseite zu erfahren war.