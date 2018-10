Großbaustelle: Stadt Tettnang verändert Haltestellen auf dem Manzenberg

Während der Bauarbeiten wird der gesamte Busbetrieb des Manzenbergs in die Schäferhofstraße und die Langenargener Straße verlagert. Die Schulen können außerdem nur über die Manzenbergstraße angefahren werden.

Anwohner sollen auch weiterhin zu ihren Häusern kommen. Hermannstraße, Goethestraße und Mörikestraße können jeweils bis zum Ende der Wohnbebauung angefahren werden, teilt die Stadt mit. Die Abfahrt erfolgt jeweils in Richtung Loretostraße.

In der Hermannstraße werden die öffentlichen Parkplätze größtenteils aufrechterhalten und am Ende der Hermannstraße wird eine kleine Wendefläche eingerichtet.

Radfahrer und Fußgänger können die Manzenbergschulen während der Bauzeit nur über die Hermannstraße und die Manzenbergstraße erreichen.

Außerdem entfallen während der gesamten Bauzeit die Glascontainer in der Manzenbergstraße. Sie sollen, so der Plan des Tiefbauamts, am neuen Parkplatz im Bereich der Wohnmobilstellplätze aufgebaut werden.

Die Mülltonnen der Anwohner sollen weiter regulär abgeholt werden können, heißt es von der Stadtverwaltung.

Für weitere Fragen steht das Tiefbauamt zur Verfügung. Per E-Mail: fbtiefbau@tettnang.de oder telefonisch unter 07542 / 51 02 51. (sz)