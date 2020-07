Gräfin Sophia von Montfort und Zofe Anna führen durchs Neue Schloss

Die Tourist-Information bietet eine Kostumführung durchs Neue Schloss Tettnang an. Am Samstag, 18. Juli, entführen Gräfin Sophia von Montfort und ihre Zofe Anna die Gäste in die Vergangenheit der Grafen von Montfort. Beginn ist um 15.30 Uhr. Sie präsentieren laut Veranstalter die kostbar ausgestatteten Räume und erzählen den Besuchern manch delikates Detail aus dem Leben der reichsgräflichen Familie. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, bittet die Tourist-Information unter Telefon Telefon 07542 / 51 05 00 um Anmeldung zur Führung bis Freitag, 17. Juli, 16.30 Uhr. Die Kosten belaufen sich auf neun Euro pro Person, ermäßigt 4,50 Euro. Foto: Herbert Neidhart