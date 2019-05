Grüne: Wohnungsnot ist lösbar

„In der Vergangenheit wurde weder zu wenig Wohnraum gebaut noch ist der Zuzug von Menschen für die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt verantwortlich“: Zu diesem Schluss kommt Christian Knapp in seinem Vortrag „Wohnungsnot und ihre Ursachen“, den er Mitte Mai in Tettnang hielt. Bündnis 90/Die Grünen hatten ihn eingeladen, um das Thema „Wohnen“ besser zu verstehen.

Der auf null gesunkene Leitzins habe zu einem sogenannten „Anlage-Notstand“ geführt, sodass der Immobilienmarkt plötzlich interessant wurde, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. . Die Folge: auch institutionelle Anleger wie etwa Pensionskassen investierten in den Immobilienmarkt.

Betroffen seien Menschen nicht nur mit geringem, sondern auch mittlerem Einkommen. Sie geben laut der Grünen bis zu 70 Prozent ihres Verdienstes für die Miete aus. 40 bis 60 Prozent der Bürger seien auf preiswerten Wohnraum angewiesen, weil sie sich keinen Wohnraum kaufen können. Hinzu komme, so Christian Knapp, dass für viele Sozialwohnungen mittlerweile die Mietpreisbindung weggefallen ist. Da es immer mehr Ein- und Zwei-Personen-Haushalte gibt, werden nun vor allem kleine Wohnungen benötigt. Diese werden nicht nur in den Großstädten, sondern auch in ländlichen Gebieten und Kleinstädten gebraucht, wo attraktive Arbeitsplätze vorhanden sind.

Als Fazit stellt Knapp fest, dass in der Vergangenheit nicht zu wenig, sondern das Falsche gebaut wurde. Zur nachhaltigen Lösung des Problems müsse vor allem der öffentliche Wohnungsbau wieder in den Fokus rücken. Neu zu bauen sei immer teuer, deshalb müssten Altbauten in Bestand gehalten werden, um dauerhaft preiswerte Wohnungen bereitstellen zu können.