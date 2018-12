Grüne informieren sich über Fußball

Sechs langjährig aktiven Mitgliedern wurde bei der Weihnachtsfeier von Bündnis 90/die Grünen gedankt. Vor mehr als 25 Jahren trat Markus Schweizer in den Ortsverband ein, ihm folgten KaJo Aicher, Hans Schöpf, Ursula Beyer, Peter Brauchle und Martin Rösner, der seit 20 Jahren dabei ist. Mit Erfahrung aus den verschiedensten Bereichen setzten sich alle für die Stadt Tettnang ein, heißt es in einem Schreiben des Ortsverbandes. Durch mehrere neue Mitglieder ist der Tettnanger grüne Ortsverband inzwischen auf 24 Personen angewachsen.

Mitte November hatte sich auf Einladung des Geschäftführers des TSV Tettnang Harald Franzen eine Delegation der Abteilung Fußball mit Mitgliedern der Tettnanger Grünen aus dem Gemeinderat und aus dem Vorstand zu einem Austausch im Sportheim am Ried getroffen. Die meisten Mitglieder des Sportvereins befinden sich in den Abteilungen Freizeitsport, Turnen und Fußball mit je circa 660 Aktiven.

Den größten Zuwachs habe die Abteilung Fußball mit mittlerweile 22 Mannschaften im aktuelle Spielbetrieb, informierte der sportliche Leiter der Abteilung Fußball Thomas Helm. Die Mannschaften teilen sich die vier zur Verfügung stehenden Trainingsplätze, zwei davon im Ried und zwei am Manzenberg. Am Manzenberg fehle es an Bewirtungsmöglichkeiten für Gäste, vorzeigbaren Besuchertoiletten, einer sinnvollen Bewirtschaftung der Rasenplätze und vor allem an Kabinen für die Mannschaften und die Schiedsrichter. Zudem könnten keine Mädchenmannschaften dort trainieren, da die nächsten Umkleiden und Toiletten in der Carl-Gührer-Halle seien. Außerdem gebe es Konflikte mit den Nachbarn, die über Ruhestörungen klagten.

Hans Schöpf schlug vor, die Anlieger zu einem Sommerfest einzuladen und so um Verständnis für den Sport zu werben. Des weiteren kam der Vorschlag vom neu eingesetzten Abteilungsleiter Fußball Christian Rasch, einen mobilen Bewirtungswagen am Manzenberg zu platzieren, gut an.