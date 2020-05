Gottesdienste starten auch in Tettnang wieder

Anmeldung

Anmeldung für die Gottesdienste in der Kirchengemeinde St. Gallus im Pfarrbüro unter Telefon 07542 / 93740. Wer die Gottesdienste live per Telefon verfolgen möchte, wählt zur jeweiligen Zeit die Nummer 0221/98882119 und gibt den Zugangscode 1050583, gefolgt von der #-Taste, ein. Anmeldung für die Gottesdienste der Seelsorgeeinheit Argental in den Pfarrbüros zu den Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail: Pfarrbüro Laimnau: Telefon 07543 / 6244 oder 0 75 43 / 3004276, oder : StPetrusundPaulus.Laimnau@drs.de. Pfarrbüro Neukirch: Telefon 07528 / 2262 oder St.Maria.Neukirch@drs.de. Bitte Vor- und Nachnamen, Telefonnummer sowie Datum, Uhrzeit und in welcher Kirchengemeinde der Gottesdienst stattfindet hinterlassen.(sz)