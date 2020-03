Gottesdienste müssen verschoben werden

Durch die Corona-Krise gibt es auch in den Kirchen für die kommenden Wochen tiefgreifende Änderungen. So bleiben Kirchen und Kapellen zwar zum Gebet geöffnet, jedoch finden keine Gottesdienste statt (die SZ berichtete).

Wie die Kirchengemeinde St. Gallus mitteilt, müssen Erstkommunionen und Firmungen auf den Herbst verschoben werden. Taufen und Hochzeiten könnten nach derzeitigem Stand ab Juni wieder stattfinden. Beerdigungen würden derzeit mit einem Wortgottesdienst am Grab stattfinden. Trauerfeiern in der Kirche müssten jedoch auf später verschoben werden.

Das Pfarrbüro sowie der Pfarrer mit den hauptamtlichen Mitarbeitern seien weiter über Telefon und E-mail erreichbar. „Das Alleinsein stellt sicher manch einen vor große Probleme“, schreibt die Kirchengemeinde St. Gallus.

„Wir sind gerne für alle da, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir das helfende Miteinander, unsere Verbundenheit im Gebet und ein sorgsames und überlegtes Handeln. Es ist uns wichtig, unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten und für alle, die Hilfe brauchen, präsent zu bleiben“, heißt es in der Mitteilung weiter.