Gottesdienst von Frauen für Frauen erfährt großes Interesse

Einen Gottesdienst von Frauen für Frauen haben Judith Schobloch und Gerlinde Frey vom Leitungsteam des Katholischen Frauenbunds Tettnang gestaltet. Mit von der Partie waren Barbara Kunz, Maria Rupp und Gaby Weiss aus Friedrichshafen sowie Klara Dürmuth aus Meckenbeuren. „Dem Leben lauschen“ lautete das Thema.

„Frauen in der katholischen Kirche sind selbstbewusster geworden und trauen sich zu, einen Gottesdienst vorzubereiten und zu halten“, sagte Judith Schobloch zur Begrüßung. Maria 2.0 hat das Thema wieder in Schwung gebracht – als Initiative, mit der sich Frauen gegen die Machtstrukturen in der römisch-katholischen Kirche wehren und Zugang zu allen kirchlichen Ämtern fordern. „Wir Frauen in Tettnang erhalten viel Unterstützung von unserem Pfarrer Rudolf Hagmann, wofür wir dankbar sind“, sagte Schobloch. Es gibt drei Gottesdienste dieser Art, der nächste am 11. Oktober in St. Maria Meckenbeuren.

Eine frische, lebendige Atmosphäre herrschte in der gut besuchten Gallus-Kirche. Ausgewählte Lieder wurden von einer Musikgruppe mit Gitarre und Keyboard begleitet. Ein von den Frauen dargestelltes Gespräch zwischen einem Weißen und einem Indianer gab den ersten Impuls. Es gehe nicht darum, wer das bessere Gehör hat, sondern „wir hören, worauf zu achten wir gewohnt sind“. Außergewöhnlich war die Idee, die Kirche für 15 Minuten zu verlassen und schweigend das Gelände um die Kirche zu „erlauschen“. Langsam kehrten die Frauen danach mit einem Lied in die Kirche zurück.

Wohltuend erklangen zarte Harfenklänge, gespielt von der jungen Helena Müller. „Rede Herr, denn dein Diener hört“, die Lesung aus dem Samuelbuch wurde mit einem Schauspiel dargestellt samt Impuls: „Ganz Ohr sein, nicht weghören bei Worten, die für mich sind.“

Fröhlich und modern erklang das gesungene Vaterunser. Nach dem Gottesdienst waren die Frauen zu Gesprächen und einem Imbiss ins Gemeindezentrum eingeladen.