„Gott hat mich geführt“

Beim zweiten Vortrag im Rahmen der Fastenpredigten hat Pfarrer Heinrich-Maria Burkard, der Leiter des Geistlichen Zentrums im Kloster Heiligkreuztal, am Sonntag einen großen Schwerpunkt auf die liebevolle Beziehung von Jesus Christus zu den Menschen gelegt. Gerade in der Fastenzeit, die eine Zeit des „Heilwerdens“ sein sollte, wie es Paul Geiger vom Erwachsenenbildungsausschuss der Kirchengemeinde in seinen Eröffnungsworten darlegte, ist diese Betrachtung sehr tröstlich.

Pfarrer Burkard ging in seinem Vortrag von der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger aus, in der dieser seinen Freunden sein Vermächtnis mit auf den Weg gibt und ihnen sagt, dass im Haus seines Vaters Platz für alle ist. Burkhard zeichnete seinen eigenen Lebensweg nach, der nicht immer gerade und voller Brüche und Veränderungen war: Schon als Kind musste er immer wieder neu anfangen, da seine Familie häufig umzog. Daher war er auch früh auf der Suche nach einem Halt, den er über seine Großmutter im katholischen Glauben fand. So wusste er bereits im Kindergarten, dass er einmal Priester werden wollte, doch diese Vorstellung war für ihn später als rebellierender Gymnasiast und Rockmusiker für einige Zeit sehr weit entfernt. Burkhard beschrieb im Rückblick zahlreiche Phasen im Leben, in denen er sich verwirrt gefühlt hatte und die Vorstellung hatte, „am Leben vorbei gelebt zu haben.“

Wahre Liebe und unendliches Vertrauen

Die Leere nach dem Rausch einer durchfeierten Nacht, die Suche nach dem eigentlichen Sinn des Lebens – Burkard ist überzeugt, dass Gott ihn in dieser unruhigen Phase seines Lebens „vor größerem Blödsinn bewahrt“ habe. Durch seinen jüngsten Bruder, der mit dem Down-Syndrom geboren wurde, hatte er begonnen, sich tiefergehend mit den Nöten anderer auseinander zu setzen und überlegte, wie er den Menschen am besten helfen könne, ob als Sozialarbeiter, Psychologe oder Pädagoge. Doch immer fragte er sich: „Was trägt wirklich in diesem Leben?“ Der Weg zurück zum Glauben führte dann über einen Freund, der ihn mit nach Taizé nahm, seine dortige Begeisterung für die Glaubensgemeinschaft und den dortigen Pater Roger Schütz, der ihm den Weg in die heimische katholische Kirche wies.

So studierte Burkard in Tübingen Theologie und absolvierte sein Auslandssemester in Rom, wo er sich in eine Studentin verliebte, die Ordensschwester werden wollte. „Ich habe die Liebe erfahren, doch nach einigem Ringen war klar: Ich wollte die Liebe universell in meinem Leben, wollte als Priester und Mensch für alle verfügbar sein.“ Nach der sehr schmerzhaften Entscheidung und seiner Priesterweihe 1985 hat Burkard diesen Weg nie mehr in seinem Leben bereut, immer fühlte er sich getragen von Jesus: Er habe in ihm Halt und Geborgenheit erfahren, die wahre Liebe und unendliches Vertrauen erlebt.

Seine Beziehung zu Gott erklärte er sinnbildlich mit der Johannesminne aus dem Münster zu Heiligenkreuztal: Hier ist Johannes zu sehen, der sich mit geschlossenen Augen an das Herz Jesu lehnt. Beide halten sich an der rechten Hand und Jesus hält mit der linken Hand die Schulter von Johannes. Dabei schielt Jesus ein wenig, was bedeutet, dass er nicht nur Johannes, sondern alle Menschen im Blick habe „In dieser Figur habe ich alles wiedergefunden, was meinen Weg ausmacht: Vertrauen, Halt und Liebe. Ich habe mir die letzten Stellen in meinem Leben nicht ausgesucht, sondern Gott hat mich jeweils dahin geführt. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich Jesus bis heute als Freund an meiner Seite weiß.“

Burkard ist auch sehr glücklich darüber, dass er immer wieder auf Menschen gestoßen ist, mit denen er den Glauben teilen und daraus weitere Kraft beziehen konnte. Er wünschte allen Zuhörern, in der Fastenzeit wieder dieses Vertrauen, die Geborgenheit und Liebe Gottes erfahren zu dürfen.