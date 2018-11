Gospelklänge in der Schlosskirche

Einmal, ohne große Vorkenntnisse, mit dem evangelischen Kirchenchor auftreten? Diese Möglichkeit hat sich am Sonntag den Teilnehmern des Gospelchorprojekts unter der Leitung von Kantor Stefan Göttelmann geboten.

Das Projekt, dass zu verschiedenen Anlässen dieses Jahr bereits mehrere Male stattgefunden hatte, bietet Gesangsbegeisterten, für die sich aus zeitlichen Gründen keine Mitgliedschaft im Kirchenchor lohnt, die Möglichkeit, mit auf der Bühne zu stehen und ins Chorleben hineinzuschnuppern.

Zehn Teilnehmer ergänzten das schon bestehende Ensemble des Chors und probten vorab zweimal im evangelischen Gemeindehaus verschiedene Gospelstücke. Trotz der Schwierigkeiten, die die kurze Vorbereitungszeit und die verschiedenen Gesangsfähigkeiten der Teilnehmer mit sich brachten, war der 55-jährige Göttelmann zufrieden mit dem Ergebnis und hofft, dass auch diesmal einige Mitglieder des Kirchenchors werden. Gerade in einer Region, in der unter guten Kirchenchören große Konkurrenz herrscht, lohne sich ein solches Projekt, so der Kantor, der seit zwei Jahren in der evangelischen Gemeinde Tettnang arbeitet.

Gospelsongs mit Bedeutung

Mit drei Gospelstücken begleitete die vierundzwanzigköpfige Gruppe, inklusive Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner; den Gottesdienst. Das Repertoire war dabei von entscheidender Bedeutung. Der Song „My Lord, what a morning“ bezog sich etwa auf die anstehende Adventszeit und dem damit verbundenen Beginn des neuen Kirchenjahres. Als „generationenübergreifendes“ Stück hatte Göttelmann hingegen „Give me that old time religion“ ausgesucht, welches der Chor zum Ende hin sang und den drei Taufen widmete, die während des Gottesdienstes stattfanden. Die Gottesdienstbesucher, darunter viele Kinder, durften kräftig mitsingen und -klatschen.

Trotz kurzer Vorbereitungszeit schien der Auftritt gut anzukommen. Sowohl bei den Zuhörern, als auch bei den Chorneulingen, die gut mit den alteingesessenen Sängern harmonierten. Aufgrund der positiven Resultate des Projekts, plant Stefan Göttelmann mit weiteren Auftritten in verschiedenen Kombinationen, zu denen sich neue Interessierte melden können.