Gorilla Club Russenried - tierisch wild zum Einkaufen

Der Gorilla Club will die Menschen in Tettnang und der ganzen Region motivieren, im Häß auf die Straße und zum Einkaufen zu gehen. Auch um die lokalen Unternehmen und die Betriebe in der aktuell schwierigen Zeit zu unterstützen. Das Video handelt von dem Spaß der vergangenen Jahre, und wie sich die Gorillas trotz Pandemie die besondere Zeit irgendwie bewahren.

Und, das ist dem Club noch wichtig zu erwähnen: Natürlich haben die Gorillas die Betriebe nur mit OP-Maske unter oder über der Maske betreten.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.