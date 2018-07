Golfen für den guten Zweck

Die Firma Gisoton Wandsysteme hat 2000 Euro an die Diakonie Pfingstweid gespendet. Die Spende ist Teil des Erlöses des jährlich stattfindenden Charity-Golfturniers, berichtet die Diakonie in einer Pressemitteilung.

Roland Teufel, Mitglied der Geschäftsführung von Gisoton Wandsysteme, liegen soziale Projekte am Herzen. Deshalb wurde Anfang Juli auf dem Golfplatz in Memmingen – trotz starken Regens – mit Begeisterung für den guten Zweck gegolft. Diesmal geht die Spende an erwachsene Menschen mit Behinderung, heißt es.

Unterstützt wird das Projekt „Begegnungsoase“: Auf dem weitläufigen Gelände der Diakonie Pfingstweid sollen mit dem Geld Orte der Begegnung geschaffen werden – Orte, an denen Barrieren gebrochen und Kommunikation sowie Miteinander erlebt werden. Weiterhin soll das Außengelände künftig auch vom umliegenden Wohngebiet parkähnlich mitgenutzt werden und somit gelebte Inklusion stattfinden, schreibt die Diakonie Pfingsweid im Bericht weiter.

Lars Kehling, pädagogischer Vorstand und Nora Gollob vom Fundraising der Diakonie Pfingstweid bedankten sich bei Roland Teufel für die Unterstützung bei der Realisierung des Projekts. Lars Kehling betonte, wie wichtig Charity-Events wie das „Golfen zum guten Zweck“ seien, um für die Menschen mit Behinderung, die in der Diakonie Pfingstweid leben Vorhaben zu ermöglichen, die sich nicht mit öffentlichen Geldern finanzieren lassen.