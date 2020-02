Goldmedaille für Lebensleistung

Der 20-jährige Quarterhorse-Wallach „Olena San Bax“ wird von der Erste Westernreiter Union Deutschland mit der Goldmedaille für seine Lebensleistung in der Disziplin „Western Pleasure“ ausgezeichnet. Das Pferd gehört Michael Bark aus Tettnang, wird von ihm trainiert und auf Turnieren vorgestellt. Zu den sportlichen Höhepunkten von Bark in der Turniersaison 2019 zählen unter anderem die Teilnahme an den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften in Mooslargue (Frankreich). Foto: PR