GMS ist bereit für das fünfte Jahr

Vor knapp vier Jahren hat das Kultusministerium grünes Licht für die Gemeinschaftsschule am Manzenberg gegeben. Im Schuljahr 2014/15 als Gemeinschaftsschule gestartet, haben Lehrerschaft und Schulleitung Erfahrungen gesammelt, Leitlinien aufgestellt und sich teilweise neu justiert. Mit dem kommenden Schuljahr, das im Herbst beginnt, geht die Tettnanger Gemeinschaftsschule in ihr fünftes Jahr.

Doch auch nach den Jahren ist der Bedarf an Erklärungen da: Zahlreiche Familien haben am Dienstagnachmittag den Tag der offenen Manzenbergschule genutzt und Fragen gestellt. Fragen, die vor allem in die Richtung zielen, wie das System der Gemeinschaftsschule funktioniert, das eine stärkere Differenzierung und Individualisierung der Schüler vorsieht und das Schülern die Möglichkeit gibt, auf drei unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten. In Kleingruppen wurden Eltern von einem Team aus Schülern, Elternvertretern und Lernbegleitern, sprich Lehrern, in Unterrichtsräume geführt, um ein Bild des Schulalltags zu bekommen, während die Kinder eine „Erlebnisführung“ durch das Schulhaus erhielten. In wenigen Wochen werden sich die Eltern der zukünftigen Fünftklässler entscheiden müssen, auf welche Schule sie die Kinder schicken werden – Haupt- oder Werkrealschule, Realschule, Gymnasium oder doch Gemeinschaftsschule?

Der Kampf gegen Vorurteile

Im Schuljahr 2012/13 sind erste Schulen als Gemeinschaftsschulen gestartet. Insgesamt 18 Gemeinschaftsschulen – 16 öffentliche und zwei private – sind im Bezirk des Schulamts Markdorf, der ein Gebiet von Kressbronn bis nach Überlingen, und vom Bodensee bis nach Aitrach im Landkreis Ravensburg umfasst. Seit der Neuausrichtung der ehemaligen Werkrealschule am Manzenberg in 2014 muss die Schulart sich auch hier gegen die anderen Schulformen durchsetzen: „Das Modell mit Gymnasium, Realschule, Hauptschule und irgendwo ganz unten sind wir angesiedelt, ist nur schwer aus den Köpfen herauszubekommen“, sagt Eugen Weber, Rektor der GMS, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. „Wir kämpfen gegen Vorurteile und für eine Durchmischung.“

Eine Durchmischung, die auch Klaus Moosmann, Leiter des Markdorfer Schulamts, erhofft. Seit dem Beginn der Schulform werde eine „Drittelung“ angestrebt. Heißt: Wünschenswert sei ein Drittel Schüler mit Hauptschulempfehlung, ein Drittel mit Realschulempfehlung und ein Drittel mit Gymnasialempfehlung. Doch die Realität sieht anders aus: „Im Bodenseekreis hatten im Jahr 2017/18 60,6 Prozent eine Hauptschulempfehlung, 27,8 Prozent eine Realschulempfehlung und 11,6 Prozent eine Gymnasialempfehlung“, so Moosman. „Eine gesunde Heterogenität würde den Schulen mehr Entwicklungspotenzial geben.“

Die Zukunftsprognosen

Hat die „Schule für alle“ Zukunft angesichts solcher Zahlen? „Man muss den Schulen natürlich auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Sie probieren neue Wege aus“, so Moosmann. „Ich glaube, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, sagt Weber und ein Blick auf die Schülerzahlen zeigt: Die junge Schulart hat sich in Tettnang etabliert. Im dritten Jahr ist die Schule nun dreizügig unterwegs. Begonnen hat die Gemeinschaftsschule mit zwei Klassen – den heutigen beiden achten Klassen. Diese sind nach wie vor zweizügig unterwegs. Dennoch hat es Veränderungen gegeben. Vorgaben hatten die Gemeinschaftsschule kaum, Lehrpläne hat es für Sonderschule, Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium gegeben – für die Gemeinschaftsschule. Vieles hat sich die Schule erarbeitet, bis heute stellen „Lernbegleiter“ Materialien selbst zusammen, weil auch Schulbuchverlage hintenan hängen.

Ziel: Ein qualifizierter Abschluss

Zudem haben die Tettnanger am Schulmodell nachgesteuert und Leitlinien entwickelt: Die unterschiedliche Ausrichtung, die die Lernbegleiter in ihrer Ausbildung zum Gymnasial-, Realschul- oder Hauptschullehrer erfahren haben, soll damit an der Gemeinschaftsschule eine Vereinheitlichung erfahren. Weber spricht zudem von einem „gemeinsamen Rahmen, an den sich alle halten müssen, um nicht in einer Klasse, das Abbild einer Realschule zu haben und im anderen ein bisschen Gymnasium“. Dieser Rahmen umfasst auch Themen wie Lerntempo, individuelles Lernen und Frontalunterricht – und immer auch den Grundsatz der Gemeinschaftsschule: „Wir suchen nicht den Gleichschritt“, so Weber. „Jeder Schüler soll seinen Schritt gehen. Wir wollen auf ein Ziel hinarbeiten und das ist ein qualifizierter Hauptschulabschluss in 9 oder ein qualifizierter Abschluss in 10 mit der mittleren Reife.“ Die Starter schulen machen in diesem Jahr zum ersten Mal die mittlere Reife. „Wir sind gespannt, wie das ausgeht“, so Schulamtsleiter Moosmann. In Tettnang steht im kommenden Schuljahr zunächst der Hauptschulabschluss an.