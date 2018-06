Glimpflicher Ausgang dank geringen Tempos

Mit geringer Geschwindigkeit hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem VW die Manzenbergstraße in Richtung Schulzentrum befahren, als plötzlich ein zwölf Jahre alter Junge hinter einem Gebüsch hervor und ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten auf die Fahrbahn trat. Der Junge wurde leicht von der Fahrzeugfront erfasst. Wegen der geringen gefahrenen Geschwindigkeit wurde er „nur“ leicht verletzt, heißt es im Pressebericht der Polizei. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.