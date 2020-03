Nur ein Viertel aller evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg darf laut Synodalbeschluss der württembergischen Landeskirche im März 2019 Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare vornehmen. Zwei dieser 325 Gemeinden liegen lediglich fünf Kilometer voneinander entfernt und haben nun vom Oberkirchenrat die Genehmigung erhalten, diese Gottesdienste zu halten. Diese beiden Kirchengemeinden sind die Martin-Luther-Kirchengemeinde Tettnang und die Kirchengemeinde in Meckenbeuren.

Im März 2019 hat die württembergische evangelische Landessynode den Weg für die Segnungsgottesdienste gleichgeschlechtlicher Paare frei gemacht: Sie hatte beschlossen, zu einer bürgerlichen Eheschließung homosexueller Paare eine Gottesdienstordnung einzuführen, die in den Segnungsgottesdiensten umgesetzt wird.

Nach dem Synodalbeschluss haben die evangelischen Kirchengemeinden in Tettnang und Meckenbeuren ein Verfahren angestoßen, das den Kirchengemeinderat sowie die Kirchenmitglieder intensiv in die Entscheidungsfindung miteinbezogen hat, ob ein Antrag auf die Änderung der Gottesdienstordnung gestellt werden soll. Dieser Weg, so beschreibt Pfarrer Peter Steinle, habe in Meckenbeuren bereits im April 2019 nach dem Synodalbeschluss mit einem Klausurwochenende des Kirchengemeinderates begonnen. Auch der Kirchengemeinderat in Tettnang wurde intensiv in den Entscheidungsprozess miteinbezogen.

In Meckenbeuren gab es außerdem einen Infoabend im Mai 2019, der über die Gesetzesänderung der Landessynode informierte. Danach fand eine schriftliche Gemeindebefragung zu diesem Thema statt, erklärt Pfarrer Peter Steinle. Auch in Tettnang gab es eine schriftliche Gemeindebefragung, die eine schriftliche Äußerung der Gemeindemitglieder ermöglichte, berichtet Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner. Die Rückmeldungen auf diese Befragung waren überwiegend positiv, auch wenn es hin und wieder kritische Äußerungen zu den Segnungsgottesdiensten gab, berichten die Geistlichen beider Gemeinden.

Am Ende dieses monatelangen Prozesses stand in Tettnang und Meckenbeuren der Antrag auf die Änderung der Gottesdienstordnung, die die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ermöglicht. Dieser Antrag wurde nun für die beide evangelische Kirchengemeinden mit sofortiger Wirkung genehmigt, da sie die Voraussetzungen sämtlich und in korrekter Reihenfolge erfüllt hätten, so der Oberkirchenrat in Stuttgart.

Besonderes Anliegen mit dieser Änderung in beiden Gemeinden sei es, „niemanden abweisen zu müssen“, erklärt Pfarrer Peter Steinle und Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner ergänzt, dass diese Genehmigung nicht das Ende des Prozesses sei, sondern auch ein Anfang.