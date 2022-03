Gleich zwei interessante Veranstaltungen der städtischen Musikschule Tettnang

Der musikalische Nachwuchs ist am Samstag, 12. März, gefragt. Vormittags wird an der Musikschule ein Schnuppertag angeboten. Schnuppertermine sind für sämtliche Instrumente der Musikschularbeit möglich, von Blasinstrumenten, Percussions-Instrumenten, Tasteninstrumenten, Zupfinstrumenten, Streichinstrumenten bis hin zum Equipment des Popular-Bereichs. Ergänzend finden im Pavillon der Musikschule und im Neuen Saal kleine Vorspiele der eigenen Nachwuchsensembles statt, bei denen man sich einen Eindruck über die vielfältigen Möglichkeiten des Zusammenspiels verschaffen kann. Hier sind um 10 Uhr die „Flötenkids“ unter Leitung von Hanna Kaiser und Sibylle Kastner zugange, um 10.30 Uhr und um 10.50 Uhr gibt es eine kurze Kostprobe mit einem Schlagzeugtrio aus der Klasse von Volker Schreiber, um 10.40 Uhr sind zwei Querflötenbeiträge mit Daniela Mayer zu hören und um 11 Uhr musiziert das Klarinettenensemble unter der Leitung von Evgeni Guzhavin. Aufgrund der aktuellen Situation bittet die Musikschule alle Interessenten, sich vorher telefonisch oder per Mail anzumelden: Telefon 07542/93160, Mail: musikschule@tettnang.de .

Das Preisträgerkonzert des diesjährigen Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ ist um 17 Uhr im Rittersaal des Neuen Schlosses Tettnang. Hier erhalten alle Teilnehmer aus der näheren Region ihre Urkunden und die erfolgreichsten Talente aus den Musikschulen Langenargen, Meckenbeuren und Tettnang musizieren. Außerdem stiftet die Sparkasse Bodensee einen Sonderpreis an einen besonders hochkarätigen musikalischen Beitrag. Das Platzkontingent dazu ist leider begrenzt und inzwischen bereits ausgeschöpft.