Gleich vier Meisterschaften gehen nach Tettnang

Es geht aufwärts für die Tettnanger Fechtjugend: Erst vor wenigen Wochen haben es die Nachwuchsfechter bei der Landesmeisterschaft in Biberach bis ins Halbfinale geschafft. Jetzt ist die Saison der Internationalen Bodenseefechterschaft vorbei und es gibt schon wieder gute Nachrichten.

Der Tettnanger Noel Rilling hat das Turnier und damit die U14-Florett-Saison für sich entschieden. Mit der Florett-Silbermedaille und der Degen-Bronzemedaille holte sich Alexander Neumeister den U12-Saisonsieg im Florett und Degen. Im U17-Damenflorett gewann Christina Gams mit der Silbermedaille die Saisonwertung. Mit weiteren Silbermedaillen im Turnier glänzten Julia Neumeister und Finn Wattenbach sowie Paul Stohr, Winston Cheng, Paul von Dewitz, Noah Eser, Luis Krämer und Tim Kästner mit dritten Plätzen.

Tettnanger Finale

Alexander Neumeister kam beim Turnier im schweizerischen St Gallen weit, stand sich am Ende aber selbst im Weg. Mit drei Siegen und einer knappen Niederlage holte sich der Tettnanger ein Freilos für die erste K.o.-Runde und stieg zum Achtelfinale wieder ein. Sein Gegner im Viertelfinale kam vom FC Zürich, war besser gesetzt – und hatte ihm die Niederlage in der Vorrunde beschert. In einem spannenden Match siegte jedoch Neumeister und sicherte sich damit vorzeitig den Saisonsieg in der IBF-Jugendliga. Dadurch ging er zu euphorisch ins Halbfinale und ließ so seinem Gegner den Einzug ins Finale, während er mit der Bronzemedaille den Degenwettbewerb beendete.

Besonders in der U14 wurde die Vorliebe der Tettnanger für das Florett deutlich, mit den Ranglistenplätzen eins bis vier konnte nur einer von ihnen den Saisonsieg erringen. Noel Rilling, Finn Wattenbach, Noah Eser und Paul von Dewitz gaben in der großen Vorrunde ihr Bestes, um den Wettkampf lange offen zu halten. Das gelang ihnen bis zum Schluss, denn nach dem Viertelfinale waren nur noch sie übrig. In den engen Halbfinals verabschiedeten sich Paul von Dewitz und Noah Eser mit Bronzemedaillen aus dem Rennen um den Thron der IBF-Jugendliga. Einmal mehr lieferten sich Finn Wattenbach und Noel Rilling ein sehenswertes Finale auf hohem Niveau, bei dem sich bis zur Pause keiner der beiden eine klare Führung erarbeiten konnte. Mit dem besseren Start aus der Pause entschied Noel Rilling das Match und die IBF-Saison vor Finn Wattenbach, der jeweils Silber gewann, für sich.

In der Konkurrenz der U17-Damen ging Christina Gams, begünstig durch den Startverzicht ihrer Verfolgerin, als Favoritin ins Turnier. Von der Vorrunde bis zum Finale zeigte sie gute Aktionen und wurde dieser Rolle gerecht. Im Finale ließ sie sich von ihrer Gegnerin überraschen und gab dieses Gefecht und den Tagessieg ab, verbuchte aber mit deutlicher Führung die IBF-Ligawertung und eine Silbermedaille als Tagesausbeute.

Bei den U17-Herren gingen Luis Kramer und Tim Kästner aussichtreich auf die Planche. Doch schon in der Vorrunde zeichnete sich ab, dass die beiden Verfolger von der MTG Wangen einen guten Tag erwischt hatten. Im Halbfinale mussten sich beide TSV-Fechter geschlagen geben und Luis Kramer verpasste um zwei Punkte den Saisonsieg.