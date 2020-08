Gleich dreimal die Traumnote 1,0: Diese Tettnanger Schüler haben ihr Abi in der Tasche

92 junge Erwachsene haben am Tettnanger Montfort-Gymnasium kürzlich ihre Abiturzeugnisse entgegennehmen dürfen. Die Abifeier in der Stadthalle verlief aufgrund der Corona-Einschränkungen allerdings etwas anders als üblich – hübsche Abendgarderobe, freudestrahlende Gesichter und festliche Stimmung gab es trotzdem.

Nur allzu gerne hätten die Schüler mit ihren stolzen Eltern in der Stadthalle gesessen, sich am Buffet bedient, sich umarmt, getanzt und gefeiert. Aufgrund der Corona-Auflagen war all das jedoch nicht möglich. Da aber niemand gänzlich auf eine Feier verzichten wollte, musste improvisiert werden.

So konnten die Eltern und Kollegen das Geschehen online per Livestream miterleben und bei der Zeugnisübergabe wurden Fotos für die Ewigkeit gemacht. Die Abiturienten saßen an Einzeltischen. Auf ihnen fand jeder Essen und Getränke, die die Eltern gespendet hatten. Zuprosten durften sich die Abiturienten nur aus der Ferne. Masken mussten jedoch nur beim Bewegen durch den Raum getragen werden und durften am Tisch abgenommen werden.

In seiner Ansprache legte Schulleiter Thomas Straub den Absolventen ans Herz, dass sie im Leben mutig sein und auch etwas wagen sollen und stellte klar, dass ein Corona-Abitur keinen Makel darstelle, sondern im Gegenteil beweise, dass man widrigen Umständen trotzen könne. Bei der anschließenden Zeugnisübergabe durften die Schüler – fast wie in Hollywood – einen langen, roten Teppich entlang zur Bühne schreiten, begleitet von ihrer eigens ausgewählten Musik.

Gleich dreimal gab’s die Traumnote 1,0: Ramona Blank, Afra Weippert und Elias Magueron waren sichtlich stolz auf ihrer Leistung. Auch zahlreiche Auszeichnungen standen auf dem Programm, angefangen mit dem „e-fellows-net-Stipendiatenprogramm“, das Schülern mit der Note 1,5 und besser in Informatik, Rechts-, Wirtschaft-, Natur- und Ingenieurswissenschaften fördert. Diesen erhielten Elias Magueron, Daniel Steinhauser, Janek Baumeister, Tom Hassler, Lili Beukler, Katharina Lutz, Lorena Elbs und Daniel Zodel.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft verlieh ihren Preis an Janek Baumeister, Maike Kösler, Daniel Steinhauser und Daniel Zodel. Der Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft ging an Afra Weipert, der Verein Deutscher Sprache honorierte das beste Deutsch-Abitur von Diana Rübekeil. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker zeichnete Afra Weippert und Ramona Blank aus. Den von SüdewestMetall gestifteten Schulpreis Ökonomie im Fach Wirtschaft sowie den Ferry Porsche Preis bekam Ramona Blank.

Den Paul Schempp Preis der Evangelischen Landeskirche erhielt Afra Weippert, den Bischoff-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg Janek Baumeister. Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung zeichnete Elias Magueron und Daniel Steinhauser aus, die Glemser Stiftung for Future Excellency Ramona Blank und Elias Magueron. Auch schulintern wurden Abiturienten geehrt: Im Fach Französisch Emma Stutzke, in Englisch Ramona Blank, in Spanisch Paul Dingler und in Gemeinschaftskunde Elias Magueron. Für ihr jahrelanges soziales Engagement wurden ausgezeichnet: Ramona Blank, Elias Magueron, Diana Rübekeil, Anna Kühnle, Svenja Erath, Maike Kösler und Elena Rauch.