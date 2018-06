Gleich 15 Neue: Ministrantenteam von St. Gallus bekommt Zuwachs

Ministrantenaufnahme und Elternabend in der St. Gallus-Gemeinde: Zum Auftakt sind in einem Gottesdienst 15 neue Ministranten von Pfarrer Rudolf Hagmann und Claudia Dreier feierlich in die katholische Gemeinschaft aufgenommen worden.

Anschließend ging es – wie jedes Jahr – in das Gemeindezentrum. Dort hatte ein fleißiges Küchenteam für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Im Anschluss an das Essen führten Miriam Pfeifer und Matthias Ohrt das Publikum durch den Abend. Auch dieses Jahr haben die einzelnen Gruppen ein unterhaltsames Programm vorbereitet, das aus kreativen Tänzen, witzigen Sketchen und spannenden Bühnenshows bestand, ist der Rückschau zu entnehmen. Auch die Zuschauer wurden in die Quizshows mit eingebunden. Im Oberministrantenteam gab es dieses Jahr zwei Änderungen: Da Julian Galbusera und Miriam Pfeifer wegen Auslandsaufenthalt und Studium ihren Oberministrantendienst aufgeben mussten, gestaltet nun Laura Sohler den Miniplan, und die Öffentlichkeitsarbeit hat Matthias Ohrt von Miriam Pfeifer übernommen.