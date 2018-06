Glasklar: Im Zweifel für den Angeklagten

Eine Platzwunde an der Oberlippe und weitere kleinere Gesichtsverletzungen hatte ein 32-jähriger Mann nach Auseinandersetzungen in der mitlerweile geschlossenen Häfler Discothek Etage 1 am 25. September 2016 davongetragen und deshalb Strafanzeige gegen einen 24-Jährigen gestellt, der ihm ein Longdrinkglas ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Zeugenaussagen bei der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Tettnang am Donnerstagvormittag ergaben letztlich aber kein klares Bild zu dem Vorfall, weshalb der Angeklagte von Richter Max Märkle vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen wurde.

„Hier gilt der klassische Grundsatz, dass im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden ist“, sagte Märkle nach der zweieinhalbstündigen Verhandlung, in der insgesamt sieben Zeugen ihre mitunter stark voneinander abweichenden Versionen der Ereignisse jener Disco-Nacht geschildert hatten. „Wenn ein Mann ihrer Statur mit einem Glas in der Hand voll durchzieht, dann sehen die Verletzungen anders aus“, begründete Märkle seine Zweifel - und den Freispruch.

Der Angeklagte war an jenem Herbstabend gegen 23 Uhr in Begleitung eines Freundes in die Diskothek gekommen. Dort trafen die beiden dann einen Bekannten, der sie in eine Lounge auf der oberen Etage einlud, die er angemietet hatte. Im Laufe Abends seien zwei junge Frauen, darunter die Ex-Freundin des Lounge-Gastgebers, in Begleitung mehrerer Männer der Disco aufgetaucht. Diese hätten, Zeugenaussagen zufolge, wiederholt versucht, sich Zutritt zu der Privatlounge zu verschaffen. Auch der gegen zirka 3.30 Uhr morgens Verletzte gehörte zu diesem Kreis. Der Gastgeber fühlte sich dadurch belästigt, es kam zu kleineren Rangeleien und verbalen Provokationen vor der Lounge - wie so oft in Discotheken zu vorgerückter Stunde, wenn sich in Männerköpfen viel Testosteron mit viel Alkohol mischt. Der Angeklagte habe sich aus dem Geschehen bis dato allerdings komplett herausgehalten, sagte ein Zeuge.

Zu dem justitiablen Zwischenfall kam es dann erst gegen zirka halb vier Uhr morgens. Der Verletzte gab zu Protokoll, friedlich nahe der Tanzfläche gestanden und dort dann von dem Angeklagten unvermittelt einen Schlag ins Gesicht erhalten zu haben. Dass er mit einem Glas geschlagen wurde, sei ihm in diesem Moment gar nicht bewusst gewesen. Dies hätten ihm Beobachter der Szene erst später gesagt. Der Angeklagte sei eilig verschwunden und erst später, bei der polizeilichen Vernehmung vor Ort, wieder aufgetaucht.

Ob der vermeintliche Gewalttäter denn nun zugeschlagen hatte oder nicht, und ob er dabei gar ein Glas benutzte, konnte letztlich aber keiner der Zeugen zweifelsfrei belegen. Ausgerechnet die Hauptbelastungszeuginnen, die beiden jungen Frauen, hatten den Schlag überhaupt nicht gesehen, lediglich das Splittern eines Glases gehört. Glasscherben wurden allerdings nie aktenkundig, obwohl die Polizei kurze Zeit später zur Beweisaufnahme am Tatort war.

Zum Freispruch beigetragen haben dürfte auch der Polizeibeamte im Zeugenstand: An den Händen des Angeklagten seien ihm keine Verletzungen aufgefallen. „Sonst hätten wir Fotos gemacht.“ Und die Gesichtsverletzungen des Klägers deuteten eher „auf die Einwirkung von dumpfer Gewalt hin“.

Auch Staatsanwältin Diana Rupflin war von der Schuld des Angeklagten nicht überzeugt: „Die Zeugenaussagen passen nicht zusammen“, sagte sie. Und: Die Verletzungen im Gesicht des 32-Jährigen hätten auch von einer Rangelei herrühren können.

Richter Max Märkle sah die Dinge ähnlich und entließ den Angeklagten ungestraft aus dem Saal.