„Glasische“ Musik und lahme Enten in der Manege

„Sehen, staunen, begeistert sein“ – das war die Zusammenfassung eines Mitglieds des Tannauer Kirchenchors, das beim Fasnetskränzle des Kirchenchors Laimnau unter dem Motto „So ein Zirkus“ im Gemeindehaus mit dabei war. Wieder gelang es dem Chor mit einem stimmigen Programm die bunte Schar aufs beste zu unterhalten, berichtet der Kirchenchor Laimnau in einem Schreiben. Zirkusdirektor Rudi Schmid-Geiger leitete im roten Frack durchs Programm.

Mit Zirkusliedern, vom Chor unter der Leitung von Michaela Hertnagel vorgetragen, ging es in die erste Runde. Was wäre ein Zirkus ohne Clownnummer dachten sich Bettina Klemm und Wiltrud Nußbaum und ernteten mit ihrer Darbietung viel Lacher und Applaus. Nun versprach der Zirkusdirektor die „wilde und höchst gefährliche Tiernummer“, doch aus Ermangelung an wilden Tieren traten die Basssänger als etwas lahme Enten auf: Doch sie zeigten Grazie bei ihrer Tanzdarbietung, heißt es. Nun wurde es „glasisch“, denn Michaela Hertnagel animierte Zuschauer in der Manege mit Gläsern eine Melodie zu spielen. Dazu steuerte Pfarrer Anand Rajamma Das, der wie Pfarrer Reinhard Hangst unter den Gästen war, mit Rasseln das richtige Tempo bei.

Die Tanzgruppe „Bollabach“ zeigte eine Choreografie zum Thema Tiere im Zirkus. Dass auch im Zirkus geschunkelt und gesungen wird, dafür sorgten die Männer des Chors, mit Quetschkomod, Gitarren, Okulele und vielen „Bollabach-Allweilwach“ Rufen. Zauberhaft ging es beim Auftritt von Carola Lockermann zu. Sie versetzte das Publikum mit ihren Tricks das eine und andere mal in Staunen. Als „Saimi aus Laimi und Fränki aus Rävi“, traten Frank Nussbaum und Simon Gsrerer. „Jeder richtig Zirkus hat auch seine Flöhe“, stellte der Zirkusdirektor danach Johannes Winckler vor, der mit Hilfe der beiden Pfarrer Hangst und Anand eine Flohzirkusnummer vorführte. „Ich bin gar nicht die angekündigte Lola sondern der Alfred aus dem Allgäu“, stelle Manfred Brugger klar, er übernehme nur die Rolle der Seiltänzerin Lola. Das dies nicht klappten konnte war klar und die Tollpatschigkeit beim Versuch auf einem Seil, das von vier Männern gehalten wurde, zu balancieren entfachte Beifallsstürme und Gelächter beim Publikum. Mit einem dreifachen „Bollabach-Allweilwach“ bedankte sich Vorständin Karin Heimpel zum Schluss bei allen Akteuren des Nachmittags und beim zahlreichen Publikum für diesen „unvergesslichen, schönen Nachmittag.“