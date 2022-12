Glätte ist Grund des Unfalls bei Fünfehrlen

Nicht mehr fahrbereit ist der BMW eines 24-Jährigen gewesen, der am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 467 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der Autofahrer war aus Richtung Ravensburg kommend unterwegs und musste auf Höhe von Fünfehrlen abbremsen. Aufgrund von Glätte geriet er dabei ins Schleudern und prallte wuchtig gegen die gegenüberliegende Leitplanke. Am Wagen entstand dabei rund 6000 Euro, an der Leitplanke etwa 8000 Euro Sachschaden.

Ein Abschleppdienst musste anrücken und den BMW abtransportieren. Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück – er blieb unverletzt.