Glücklicher Sieg

Leicht ersatzgeschwächt ist die dritte Mannschaft des Schachclub Tettnang in der Kreisliga gegen Weingarten II angetreten. Am Ende gab es einen glücklichen 3.5:2,5-Sieg.

Dass Tilo Balzer an Brett 2 schon nach sechs Zügen eine Figur für einen Bauern gewann, lag an einer fehlerhaften Kombination seines Gegners. Nach der Partie teilte ihm sein Gegner mit, dass er den Figurenverlust zunächst gar nicht bemerkte. Eine Kuriosität im Turnierschach.

Fast zeitgleich musste Josef Längl an Brett 8 eine Niederlage hinnehmen. Nachdem auch Heinz Freitag am 4. Brett nach Figurenopfer auf Verlust stand und aufgab und Roland Zoll am Spitzenbrett in ausgeglichener Stellung remisierte, schien die Niederlage für die Tettnanger besiegelt, zumal Christian Greissing am 3. Brett einen Bauern im Mittelspiel einbüßte und Debütant Klaus Jocham am 5. Brett eine total ausgeglichene Stellung in einem Turm-Damen-Endspiel hatte. Ein Remis-Angebot seines Gegners lehnte Jocham nach Rücksprache mit Mannschaftsführer Zoll ab. Tatsächlich konnte Jocham nach Abtausch der Schwerfiguren durch seinen aktiveren König einen Bauern gewinnen und schließlich auch die Partie.

Eine starke Leistung des Tettnangers, der sein erstes Verbandsspiel bestritt. Währenddessen konnte Greissing seine Stellung konsolidieren. Durch geschicktes Spiel gelang es ihm, die Dame seines Gegners gegen Turm und eine Leichtfigur zu gewinnen und im weiteren Verlauf die Partie für sich zu entscheiden.

Mit dem knappen Sieg belegt der Aufsteiger aus Tettnang aktuell den zweiten Tabellenplatz hinter Friedrichshafen II.