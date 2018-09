Giftschlangen, Spinnen, Frösche und Skorpione in der Stadthalle

Giftige Schlangen, windige Schaben und vorsichtige Skorpione: Am Samstag hat in der Stadthalle Tettnang die Reptilienbörse der Reptilienfreunde Oberschwaben stattgefunden. Zwischenzeitlich herrschte wegen der exotischen Tiere großer Andrang.

Von überall her waren Besucher angereist, um zu schauen, zu kaufen oder ihre Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen. Zu sehen gab es zum Beispiel große und kleine exotische Spinnen, Echsen in verschiedenen Formen, farbenfrohe Frösche, junge Schildkröten und einige Säugetiere wie Weißbauchigel oder Hamster.

Vogelspinnen sprengen ihren Panzer

Faszinierend waren mit Sicherheit die großen Vogelspinnen mit ihrem behaarten Körper. 986 verschiedene bekannte Arten gibt es. Wenn sie wachsen, dann sprengen sie ihren Panzer, kriechen aus ihm heraus und sind eine Weile lang weich und verletzlich, bis der neue Panzer wieder fest ist, erklärt Spinnenexperte Fritz Wagner. Die Spinnen können bis zu dreißig Jahre alt werden.

Zu bewundern gab es auch kleine, wenige Wochen alte Ketten-, Korn-, Königs- und Bullennattern. Die sind zwar ungiftig, aber sollten bei der Fütterung dennoch besser allein sein, da der Futterneid sie manchmal zu erbitterten Kämpfern werden lässt, so einer der Schlangenexperten. Die Schlangen können teilweise eine Länge von bis zu zwei Metern erreichen. Sie werden je nach Größe mit Mäusen und Ratten gefüttert, die tiefgefroren eingekauft werden sind. Gefüttert wird in größeren Zeitabständen.

Klapperschlangen und Puffottern

In einem separaten Raum waren giftige Schlangen wie Klapperschlange, Kobra oder Puffotter untergebracht. Manche der Tiere wirkten recht ruhig, doch die Klapperschlange ließ deutlich erregt ihre aus Hornringen bestehende Schwanzrassel hören, wenn man ihrem Käfig zu nahe kam. Klar, seien manche der Tiere schreckhafter als andere und würden deshalb nicht in der ersten Reihe gezeigt, so einer der Experten in dem Raum.

Alle Tiere stammen aus Zuchten

Alle Tiere stammen aush Zuchten und keines wurde aus der Natur entnommen, betonte Thomas Wirth, Vorsitzender des Vereins der Reptilienfreunde. Die Tiere hätten auch eine Art Ausweispapiere und dürften niemals an Kinder verkauft werden. Vor der Eröffnung der Börse käme morgens das Veterinäramt und kontrolliere den Zustand der Tiere, erklärte er. Die Organisation Peta kritisiert seit Jahren die Reptilienbörse und hat die Stadt Tettnang aufgefordert, die Stadthalle nicht mehr für derartige Veranstaltungen zu vermieten.

Thomas Wirth sieht dieser Aufforderung entspannt entgegen. Alle Aussteller würden sich persönlich kennen, man berate Erstkäufer intensiv und gebe auch nach dem Kauf jederzeit Auskunft über Haltung und Pflege, sagt er. Außerdem sei man mit einem örtlichen Tierarzt in Kontakt, der sich auf Reptilien und Amphibien spezialisiert habe und arbeite aktiv im Tierschutz mit.

Fundtiere dieser Art würden sogar vom Tierheim bei den Reptilienfreunden abgegeben, weil diese ein umfangreiches Wissen hätten. Erst vergangene Woche habe man im Tierheim Friedrichshafen anonym eine große Boa in einem viel zu kleinen Behälter abgegeben. Sie hat nun bei den Reptilienfreunden ein neues Zuhause gefunden.

