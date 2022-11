Giftig und dschungelartiger Wuchs: Neue endemische Art breitet sich massiv aus

Bei Fragen steht Revierleiterin Katja Walter zur Verfügung, telefonisch oder per WhatsApp unter 0159 / 04 20 40 51 oder per E-Mail an

„Die schwarzen Beerenfrüchte sind wohl am schlimmsten“, sagt Forstrevierleiterin Katja Walter, während sie bei einem Spaziergang durch den Tettnanger Wald auf eine neue endemische Art aufmerksam macht. Die amerikanische Kermesbeere ist in unserer Region eigentlich nicht heimisch. Doch sie breitet sich rasant aus – mit äußerst unangenehmen Auswirkungen.

Die Kermesbeerenstauden halten eigentlich fast alles aus, sie vermehren sich rasant und vor allem entwickeln sie unglaublich viele Samen,

sagt Katja Walter. Aus einem Spross können demnach bis zu 32 000 neue Pflanzen werden. Das bedeute bei einem mehrjährigen Kermesbeerenbestand rund 64 Millionen Samen pro Hektar. Die Pflanze verdrängt so auch einheimische Arten. „Eigentlich hätten hier junge Eichen wachsen sollen“, bedauert Walter. „Nun haben sich auf der ganzen Lichtung die Kermesbeeren ausgebreitet.“

Die Kermesbeere vergiftet den Boden

Keine Chance also für Eichen oder Buchen. Tatsächlich ist die Pflanze mit den hübschen schwarzen Beeren und den roten Ästen als Zier- oder Gartenpflanze verbreitet. Findet sie aber einmal den Weg in den Wald, gibt es wohl genug Grund, das zu fürchten. Diese endemische aggressive Art geht noch weiter als sich nur zu verbreiten und andere Pflanzen durch Schatten oder eigenem Wurzelwerk zu verdrängen. Sie vergifte quasi den Boden, so dass an der Stelle nichts anderes mehr wachse, berichtet die Försterin.

Revierleiterin Katja Walter möchte die Stauden bekämpfen – und die Beeren einsammeln. (Foto: Olaf E. Janke)

Daher habe es auch keinen Zweck, die Pflanzen auf den Kompost zu werfen oder in den Grünmüll. Verbrennen oder mehr als 30 Zentimeter tief vergraben könnte helfen, meint Walter. Das vollständige Ausgraben sei im Wald jedoch eher schwierig. Es helfe aber schon etwas, wenn man die Früchte abschneide – und den Rest der Pflanze zerquetsche oder die Wurzelrübe zerstoße. Vorsicht sei aber in jedem Fall geboten, da wirklich jeder Teil der Pflanze giftig sei – von der Blüte bis zur Beere, vom Pflanzensaft bis zu den Wurzeln.

Besonders gefährlich für Kinder

Gärtner warnen davor, dass enthaltene Lektine und Saponine besonders gefährlich für Kinder seien. Das Phytolaccagenin, der Bitterstoff, der Insekten vom Fressen abhalten soll, wirkt auf rote Blutkörperchen zerstörerisch. Experten berichten, dass die Kermesbeere als invasive Art in lichten Wäldern mit bis zu drei Metern Höhe dschungelartig wirkende, größerflächige Bestände ausbilde.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hat schon angefangen, die Vorkommen zu kartieren – und Maßnahmen zu ergreifen. Da sei man noch in der Versuchsphase, erläutert Walter. Jedenfalls müsse man etwas tun – und zwar möglichst schnell.

Für den Kampf gegen den sogenannten Neophyten laufen bereits Versuche in einem Waldschutzgebiet. Festgestellt habe man, dass die Bekämpfung der invasiven Giftpflanze in fortgeschrittenem Stadium mit viel Aufwand verbunden ist. Wichtig, so sagen die Forstwissenschaftler, sei es, die Bevölkerung und das Forstpersonal für das Thema zu sensibilisieren. Man rät bei der Bekämpfung der Kermesbeere zu Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Handschuhen. Die Pflanzenreste sollten auf der Deponie entsorgt, am besten durch „thermische Verwertung“ vernichtet werden.

Gemeinsame Aktion für den 18. November geplant

Im Wald könnte man mit ersten Maßnahmen wie dem Abschneiden und Entsorgen der Samenstände tätig werden, bevor sich die Kermesbeere noch weiter ausbreitet. Dazu würde sich Revierleiterin Katja Walter über den engagierten Einsatz von umweltbewussten Mitbürgerinnen und Mitbürgern freuen, meint sie. Für Freitag, 18. November, hat sie eine gemeinsame Aktion geplant. . Wer mithelfen will, soll sich mit entsprechender Schutzbekleidung, also Handschuhen, FFP2-Masken, festem Schuhwerk und Gartenscheren ausgestattet zum Ausflug in den Tettnanger Wald einfinden.

Da die Pflanzen nicht geschreddert oder Pflanzensaft verteilt werde – und solange niemand die Beeren probiert, dürfe man sich jederzeit sicher fühlen, bestätigt die Revierleiterin. Am 18. November ab 14 Uhr geht es am „Grünen Baum“ in Reutenen los zu einem Einsatz in das befallene, über Reutenen gelegene Waldstück. Auf dem Programm stehen erst einmal das Abschneiden und Einsammeln der Samenstände sowie das Zertreten der Stengelansätze.

Wegen des Abtransports und der Entsorgung beim Abfallwirtschaftshof ist Walter noch in Verhandlungen. Für ein wenig Stärkung mit Lebkuchen und Getränken werde auch gesorgt sein, verrät sie.