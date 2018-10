Gibt es Gerechtigkeit vor Gericht?

Kann es vor Gericht Gerechtigkeit geben? Eine Frage, die Matthias Grewe, der Referent der Tettnanger Tischreden, am Donnerstagabend im evangelischen Gemeindehaus verneint hat.

Um Fragen nach Gerechtigkeit, gerechtem Urteil, Recht und Gesetz zu erörtern, hat die Kirchengemeinde den Direktor des Amtsgerichts Ravensburg eingeladen – in Tettnang kein Unbekannter, hat er doch von 2011 bis 2013 das Amtsgericht in Tettnang geleitet.

„Das Studium der Rechte ist eine ganz niederträchtige Kunst“, wetterte eingangs Katharina Luther, die beim Rat der Stadt ein Jahresgehalt für Luther eingefordert hatte: nicht erbettelt, sondern gefordert als dessen gutes Recht. Wie immer haben Ursula Tonhauser und Markus Stein ein Streitgespräch der Luthers zum Thema des Abends vorangestellt und dabei nur Originalworte aus deren Tischreden zitiert, die zeigten, wie Luther das Thema Gerechtigkeit eng an Gott gebunden habe.

In jedem Menschen wohne die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und natürlich sei auch ihm als Christ das Bemühen um Gerechtigkeit ein Anliegen, sagte dazu Grewe, doch Gerechtigkeit sei ein ethischer Begriff, den es aus juristischer Sicht gar nicht gebe. Vor Gericht gehe es um ein rechtmäßiges Urteil.

Beispiel Stuttgart 21

Wie solle denn eine verzeihende Gerechtigkeit aussehen, wie könne ein Richter barmherzig oder mild sein? Er nannte als Beispiel den Streit zweier Parteien: „Das Gericht kann nur einem Recht geben, Güte und Milde sind hier fehl am Platz, hier ist ein Interessensausgleich gefragt.“ Der Richter könne zwar ermuntern, aber nicht auffordern zu verzeihen – das liege auf einer anderen Ebene. Seine Aufgabe sei der Interessensausgleich zwischen Täter und Opfer beziehungsweise Geschädigtem, eine angemessene Strafe für nachgewiesene Schuld zu suchen. „Das Verzeihen kann nicht Aufgabe des Gerichts sein, das können nur die Geschädigten.“

Das Gericht könne nicht Gerechtigkeit schaffen, aber Ordnung. Es müsse abwägen, was rechtmäßig sei, abwägen nach den Maßstäben des auf demokratische Weise entstandenen gültigen Rechts. Nur das schaffe Vorhersehbarkeit und Vertrauen, nur der Rechtsstaat ermögliche ein Miteinander in Freiheit. So dürfe es auch nicht sein, dass jemand, der glaubt, ein berechtigtes Anliegen zu haben, sich außerhalb des Rechts stellt, Beispiele dazu seien der Stuttgarter Schlossgarten im Streit um Stuttgart 21 oder um den Hambacher Forst.

Grewe verwies auf die Worte des Johannes: „Nach mir kommt einer, der weit über mir steht...“ Johannes habe Umkehr und gesetzmäßiges Verhalten gefordert, erst Jesus habe das Verzeihen gefordert. Während das Gericht nur die Ebene der Rechtmäßigkeit, die Ebene des Johannes einfordern könne, sei die verzeihende Gerechtigkeit eine höhere Ebene: „Wir sind Jesu Freunde, zeigen wir’s.“ Noch viel gab es nach diesem anregenden Vortrag zu fragen und zu bereden.