Gewinner von Kreativ-Wettbewerb besuchen Akademie

209.000 Bilder, 321 Kurzfilme, 96.000 Quizlösungen: Das alles ist beim 52. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Thema „Was ist schön?“ eingereicht worden. Rund 40 Kinder und Jugendliche schafften es unter die besten Bildgestalter und Filmemacher - unter ihnen Christopher Dorn, Bundespreisträger der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, wie eine Sprecherin der Volksbank mitteilt.

Die jungen Künstlerinnen und Künstler haben daraufhin Anfang August am Bundespreisträgerworkshop in der Akademie Westerham bei München teilgenommen - dem Hauptpreis des jährlichen Wettbewerbs. Ziel des für „jugend creativ“ konzipierten Kurses ist es, die Kreativität der Kinder und Jugendlichen zu fördern, berichtet die Sprecherin.

In den Werkstätten haben die Preisträger und Preisträgerinnen die Chance, ihre künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sich mit anderen Teilnehmenden und Experten auszutauschen. „In den Werkstätten lernen die Teilnehmenden neue künstlerische Techniken und Ansätze kennen und entwickeln diese individuell weiter“, sagt Anja Mohr, Professorin für Bildende Kunst und dazugehörige Didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Mit der Bundespreisträgerakademie endete der 52. „jugend creativ“-Wettbewerb. Im Oktober geht er zum Thema „WIR. Wie sieht Zusammenhalt aus?“ in die 53. Runde. Kinder und Jugendliche können dafür zeigen, was sie unter Solidarität verstehen, und ihre Erfahrungen, Vorstellungen und Wünsche in Bildern und Kurzfilmen darstellen. Alle weiteren Informationen zum Wettbewerb sind unter www.volksbank-fntt.de/jugendcreativ zu finden.