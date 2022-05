Gesundes Pausenbrot in Obereisenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An der Grundschule in Obereisenbach wurde am vergangenen Mittwoch, den 18. Mai, groß aufgetischt. Die engagierten Elternvertreter der Klassen boten den Kindern ein gesundes Frühstück an der Schule an. Es gab verschiedene leckere Dinge für einen kleinen, symbolischen Betrag zu kaufen und für jeden Geschmack war etwas dabei: Müsli, Obstspieße, Müsliriegel und vieles mehr ließen bei den Kindern keine Wünsche offen. Die Kinder waren begeistert und freuen sich schon jetzt auf eine Wiederholung der leckeren Pause. Foto: Michaela Hertnagel