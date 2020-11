Gestaltungsbeirat in Tettnang wird fortgeführt

Diskuttion um Papierunterlagen

Ein Aspekt der Diskussion war die Frage der Vollständigkeit der Unterlagen. Hier hatte Peter Gaissmaier (FW) darauf verwiesen, dass die Anlage mit der Änderung der Geschäftsordnung des Gestaltungsbeirats nicht beigefügt sei. Regina Koch von der Stadtverwaltung äußerte, dass diese ja bereits digital zur Verfügung gestellt worden seien. Dann sei das für ihn okay, sagte Gaissmaier. Daniel Funke (CDU) kritisierte das Vorgehen: „Ich finde es schade, dass die Unterlagen nicht vollständig sind.“

Bürgermeister Walter sagte, er gehe davon aus, dass Funke E-Mails empfangen könne. Funke erwiderte, dass er in diesem Moment den Erhalt dieser Mail nun nicht nachprüfen könne und äußerte, dass er Unterlagen gern grundsätzlich in gedruckter Form haben wolle. Die gleiche Diskussion hatte es schon vor einiger Zeit beim Thema Compliance-Regeln gegeben. Der fragliche Anhang war den Besuchern damals in Papierform zugänglich, die Gemeinderäte hatten diesen per E-Mail erhalten. (hil)