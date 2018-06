Gesellschafter räumen mit Fusionsgerüchten auf

Vier personelle Wechsel auf Führungsebene, von denen bislang nur die Nachbesetzung des Vertriebsleiters geklärt ist (die SZ berichtete), und wilde Gerüchte um eine mögliche Fusion in diversen Medien und Portalen – Antworten auf die Frage, wie es weiter geht beim Regionalwerk Bodensee durfte man sich im Nachgang zur außerordentlichen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafter des Regionalwerks erhoffen. Die entscheidende Botschaft vorab: Den Gerüchten, das Regionalwerk Bodensee könnte seine Eigenständigkeit aufgeben, erteilen die Gesellschafter eine klare und einstimmige Absage, heißt es in einer knappen Pressemitteilung, die kurz nach der Sitzung am Freitag herausgegeben wurde. „Das Wort Fusion nimmt bei uns keiner in den Mund“, sagt Bruno Walter, Bürgermeister von Tettnang und Vorsitzender des Aufsichtsrates des Regionalwerks. Alle neun Gesellschafter stehen demnach geschlossen hinter dem Regionalwerk als eigenständigem und unabhängigem Energieversorger.

„Mit Pioniergeist, Tatkraft und Kompetenz haben wir ein komplettes, am Markt gut etabliertes Versorgungsunternehmen geschaffen, auf das wir zu Recht stolz sein können. Insofern gibt es für uns keinerlei Anlass, die Eigenständigkeit unseres Regionalwerks in Frage zu stellen“, erklären die Gesellschafter unisono. Passend dazu hat das Unternehmen im Vorfeld auf eine Auszeichnung aufmerksam gemacht, wonach es „zum vierten Mal in Folge“ vom Energieverbraucherportal – einer nach Regionalwerk-Angaben „unabhängigen Internetplattform für Strom- und Erdgaskunden“ als „Top-Lokalversorger“ ausgezeichnet worden ist.

Fries folgt auf Schepel

Wie berichtet, haben sowohl Geschäftsführer Enno Steffens, als auch der kaufmännische Leiter des Regionalwerks, Daniel Röther, sowie Vertriebsleiter Geert Jan Schepel gekündigt. Die Stelle des technischen Leiters ist bereits seit Sommer unbesetzt. Steffens wird nach eigenen Angaben im Frühsommer zu den Stadtwerken Fürstenfeldbruck wechseln. Die Stelle von Daniel Röther wird zum 1. April frei. Einzig die Nachfolge von Geert Jan Schepel ist bislang geklärt: Ihm wird zum 1. Februar Torben Fries nachfolgen.

Fragen im Zusammenhang mit diesen Personalien bildeten auch den Anlass für die außerordentliche Sitzung im Rathaus Meckenbeuren. Das Ergebnis des Treffens: Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer läuft gut an. „Wir haben bereits gute Resonanz auf die Stellenausschreibung, was auch deutlich macht, dass das Regionalwerk ein attraktives Unternehmen ist“, zeigt sich Walter zuversichtlich. „Natürlich stellt die aktuelle Situation eine echte Herausforderung dar, die wir aber gemeinsam meistern werden.“ Denn das Regionalwerk habe „tolle Mitarbeiter und auch wir als Unternehmensgesellschafter werden das Regionalwerk in dieser Phase mit Kompetenz und Tatkraft unterstützen“, erklären Alfred Müllner und Hubert Rinklin, die Vorstandsvorsitzenden vom Stadtwerk am See und der Alb-Elektrizitätswerke Geislingen-Steige.

Konkret soll der Energieversorger mit kaufmännischer Manpower vom Alb-Elektrizitätswerk und technisch mit Personal vom Häfler Stadtwerk am See unterstützt werden. Ein Support auf Zeit, wie Walter deutlich macht. Denn der „Blick ist nach vorne gerichtet“, auch darauf, die vakanten Stellen zu besetzen. Walter: „Ob der neue Geschäftsführer eher einen kaufmännischen oder technischen Schwerpunkt hat, das wird sich im Zuge des Auswahlverfahrens zeigen.“ Klar fällt indes Walters Antwort auf die Frage nach einer strategischen Neuausrichtung aus: „Nein.“