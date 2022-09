Geschichtsträchtige Gebäude beheimaten Filialen der Bäckerei Zeh

Bei den zehn Filialen wird auf der Homepage www.baeckerei-zeh.de jene in Meckenbeuren noch genannt. Sie war ebenfalls vor acht Jahren von der Obermühle übernommen worden und hatte sich im Netto-Markt an der Bundesstraße befunden. Allerdings hat sie ihre Türen seit einiger Zeit nicht mehr geöffnet. „Dauerhaft geschlossen“ heißt es denn auch beim Eintrag in der Google-Suche.