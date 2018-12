Geschichten erzählen von der fernen Heimat Syrien

Auf Einladung des Integrationsnetzwerks und der Tettnanger Integrationsbeauftragten Brigitte Ganzmann hat die in Ravensburg lebende Autorin Katrin Seglitz ihr neues Buch vorgestellt. „Meine traurige Heimat war das schönste Land der Welt. Jetzt ist es das Unglücklichste“, lautet der Titel. Das Buch versammelt Geschichten von Menschen aus Syrien – Menschen wie Mohamed, Muna, Rusel und Dersim, die mit Katrin Seglitz nach Tettnang gekommen waren, um Kostproben ihrer Texte persönlich vorzutragen.

Alle vier sprechen inzwischen fließend deutsch. Sie haben Arbeit gefunden, Dersim hat beispielsweise eine Approbation, um in Deutschland als Arzt zu arbeiten. Sie berichten dankbar von der Hilfe, die sie hier erfahren haben. Sie leben in Ravensburg, Friedrichshafen oder Meckenbeuren, haben Freunde gefunden. Und doch erzählt Muna, dass sie „verwundet sind, durch den Krieg, innerlich“. Heimweh haben sie auch, aber sie können nicht zurück, solange der Krieg nicht beendet ist.

Dies spürte auch Kathrin Seglitz bei Gesprächen, die sie als Deutschlehrerin mit ihnen und anderen führte. Die Autorin weiß, wie Erzählen und Schreiben Distanz zu schweren Erlebnissen schaffen. Sie weiß auch, dass in Sprache gegossene Erfahrungen leichter vermittelt werden können. Die persönlichen Schicksale werden allgemein gültig. „Ein Gefühl von Zugehörigkeit entsteht, wenn erzählt wird“, schreibt sie im Vorwort. Auf dieser Überzeugung fußt ihr Erzählprojekt, aus dem das schön gestaltete Buch mit stimmungsvollen Fotografien entstanden ist. Manche Texte hat Katrin Seglitz nach Unterhaltungen aufgezeichnet, andere stammen direkt aus der Feder der aus Syrien Geflüchteten und wurden von ihr behutsam redigiert.

Eindringlich lasen die vier Gäste kurze Passagen daraus vor und es war beeindruckend, wie sie sich in der deutschen Sprache ausdrücken können. Die Schülerin Rusel berührte mit einer ganz kurzen Geschichte über ihre Puppe Zizo, die sie weinend zurücklassen musste. Wie es sich anfühlt, wenn der Freund erschossen wird, vermittelt die Geschichte „Mein bester Freund hieß Yazan“. Sie wurde von Mohamed vorgelesen, erzählt hat sie allerdings Yusuf. Von den Nöten, wenn man schwanger fliehen muss, erzählt Muna. Sie hat das Kind trotz der Flucht ausgetragen und es ist heute ein gesunder kleiner Junge, der mit in die Stadtbücherei gekommen war. Den Alltag in einem Krankenhaus beschreibt Dersim, in klarer Sprache, ohne Effekthascherei.

Alle Geschichten sind Brücken der Verständigung und bergen die Chance, mehr vom Anderen zu erfahren. Kathrin Seglitz beendete den Abend mit der Geschichte „In den Gärten des Glücks“ aus den Märchen der 1001 Nacht. Darin spricht der reiche Sindbad zu einem armen Lastenträger: „Glück ist Gnade und Geschenk, dessen wir würdig sein müssen. Auch sollen wir wissen, dass vielleicht schon morgen wir es sind, die vor fremden Gärten stehen und seufzen und erfreut sind, wenn uns aufgetan wird.“