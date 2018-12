Geschenke, wo sie gebraucht werden

Die Geschenke sind verpackt – Sozialpädagogin und Familientreff-Leiterin Sabine Pfeifer und ihre Helferin, Praxissemesterstudentin Laura Preuss, können die anonymisierten Geschenke nun an die Familien weitergeben. Im Familientreff des Josefine-Kramer-Hauses sind am Montag alle Gaben zugeordnet. Diese haben die Geschenkspender wieder an den Geschenkbaumorten abgegeben.

Seit zwölf Jahren engagieren sich die Soroptimist Vereinigung Friedrichshafen in Tettnang und das Jugendamt Bodenseekreis dafür. Sieben aktive Mitschwestern der Vereinigung von Frauen mit sozialem Engagement haben sich in diesem Jahr organisatorisch in der Region ins Zeug gelegt, insgesamt sind es rund 30 Mitwirkende bei den Häfler Soroptimisten.

In Tettnang waren die Geschenkzettel, auf denen die Einzelwünsche vermerkt waren, wieder schnell vergeben. „Es kommen immer um die 100 Wunschzettel zusammen“, sagt Pfeifer, „in diesem Jahr waren es 92“.

Dabei sei der Aufwand für alle Beteiligten nicht zu unterschätzen, bemerkt Katrin Stehle von den Soroptimisten. Umso größer die Freude dann, wenn es anderen Freude bringt. „Das ist natürlich auch für die Eltern eine Erleichterung, wenn sie etwas unter den Weihnachtsbaum legen können“, sagt die Soroptimistin. Sabine Pfeifer, die mit Schulsozialarbeitern, Jugendhilfekollegen und den Sozialbehörden in engem Kontakt steht und auch über die Familienhilfe seit Jahren über die Situation in den Familien bescheid weiß, bestätigt: „Da gibt es viele Alleinerziehende und inzwischen wieder auch mehr kinderreiche Familien, bei denen Bedarf besteht.“

Stehle bilanziert, dass man in zwölf Jahren rund 1000 Geschenke mit einem Spendenvolumen von rund 30 000 Euro verteilen konnte. Dabei werden manchmal der Qualität wegen teurere Elektronik oder Sportgeräte gekauft, und manchmal wird die Wunschalternative zusätzlich erfüllt. Pfeiffer stützt sich lachend auf ein großes rotes Geschenkpaket, das sowohl den gewünschten Bär als auch die alternativ gewünschte Puppe enthält. Immer häufiger – bei einer Altersgrenze bis 18 Jahren nicht verwunderlich – werden Gutscheine erfragt, da sich die Jugendlichen das Geschenk lieber selber beim Einkaufsbummel aussuchen.

Die Soroptimistinnen springen ein, wenn ein Schenker ausfällt. „Das kommt hier in Tettnang jedoch so gut wie nie vor“, sagt Stehle und lobt ganz grundsätzlich das Engagement und die Spendenbereitschaft der Tettnanger. Das nächste Engagement beginnt schon in der Mitte des kommenden Jahres, wenn Familienhelferin Pfeifer anfängt, den Bedarf zu ermitteln.