Geschenke oder Begegnungen: Was zu Weihnachten wirklich wichtig ist

Weihnachten hat für verschiedene Generationen unterschiedliche Bedeutungen. Das ist eine Frage der Lebenserfahrung und des Alters. Und manchmal hängt es auch mit Blickwinkeln zusammen. Was ein Klinikseelsorger, ein Altbürgermeister und andere Menschen aus der Region über das Fest sagen.

Für das Tettnanger Original Seppi Reck ist Weihnachten schon von Kindesbeinen an mit der Backstube verknüpft. Über der wohnt er immer noch, auch wenn er mittlerweile den Ruhestand genießt. Er erinnert sich: „Als ich Kind war, war das immer so: Vor Heiligabend hat mein Vater immer um 20 Uhr in der Backstube angefangen, meine Mutter hat dann ab 22 Uhr Bestellungen eingepackt.“

Die Kunden wollten am Folgetag alles abholen. Und weil die Zeit vor dem Fest so bewegt war, sei der Vater dann oft erst an Heiligabend dazu gekommen, den Weihnachtsbaum zu holen. „Weil die besten schon weg waren, wurde der mit viel Lametta verdeckt“, berichtet Reck.

Als Kinder auf Geschenke scharf wie Harry.

Um 17 Uhr gab es mit Verwandten zusammen ganz früher Kartoffelsalat und Saitenwürstle. Nach dem Essen ging es nach oben, wenn das Glöckle geklingelt hatte, sagt Seppi Reck: „Vor der Krippe haben wir gebetet und gesungen. Auf die Geschenke waren wir als Kinder natürlich scharf wie Harry.“

Vater und Mutter seien dann in der Regel auf dem Sofa eingeschlafen: „Die waren ja schon seit 24 Stunden auf den Beinen.“ Einen Weihnachtsbaum gibt es bei Recks nicht mehr, nur noch einen Adventskranz. Natürlich gebe es auch kleine Geschenke, gerade für die Enkel, sagt Reck: „Aber das steht gar nicht im Mittelpunkt. Wir feiern Weihnachten mit Menschen, mit der Familie, darauf kommt es an.“

Schöne Erinnerung an ein frühes Weihnachten: Berta Müller (links) und Marieluise Rupp mit ihren Puppen. Im Hintergrund ist die Puppenküche zu erkennen. (Foto: privat)

Das Feiern mit der Familie ist auch für Klaus Nuber wichtig. Für den Vorstand der Tettnanger Tafel hat die ehrenamtliche Arbeit die Perspektive verschoben. Er freut sich: „Die Hilfsbereitschaft in der Region ist unheimlich groß. Das ist spürbar, da bin ich überaus dankbar.“

Viele kämen auf die Tafel zu und fragten, ob sie helfen könnten – egal ob es Privatleute, Unternehmen oder Organisationen seien. „Ich glaube schon, dass das herausragend ist, das habe ich in den Vorjahren nicht in der Form erlebt. Dieses Jahr hat mit den Leuten schon ein bisschen was gemacht.“ Viele Menschen würden sogar ihre Energiebeihilfe spenden.

Klaus Nuber: „Wir haben zu essen und ein Dach über dem Kopf“

„Die Familie fragt uns: Was wünscht ihr euch zu Weihnachten?“, sagt Klaus Nuber. Dann sagt er: „Es geht uns gut, wir haben zu essen und ein Dach über dem Kopf. Das ist mehr als ausreichend.“

Solche Gedanken würden sich auch andere machen, dafür gebe es mittlerweile ein breiteres Bewusstsein: „Wenn die Familie zusammen kommt und zusammen feiert, das ist wertvoll, nicht die Geschenke.“

Seppi Reck. (Foto: hil)

Gerne erinnert sich Marieluise Rupp aus Meckenbeuren an Weihnachten im Kriegsjahr 1939, obgleich die Not damals groß und der Vater im Krieg war. Fünf Geschwister waren sie. Die warteten ungeduldig, bis das Glöcklein zur Bescherung erklang. Zuvor jedoch wurde unter dem Christbaum musiziert, gesungen und gebetet.

Für alle zusammen gab es jeweils ein Geschenk von Gette, so in diesem Jahr eine Puppenküche für die damals fünfjährige Marieluise. Die Küche wurde kurz nach den Feiertagen wieder weggeräumt, der längeren „Haltbarkeit“ wegen. Für alle Kinder gab es die leckeren „Weihnachtsgutsle“, die Mutter gebacken und bis zum Fest bestens behütet hatte.

Klaus Nuber (Foto: Tafel)

Marieluise Rupp: „Man hat gewusst, es ist Weihnachten“

Auch kommt Marieluise Rupp der Geruch von Sauerkraut in den Sinn, das traditionelle Weihnachtsessen und dies wohlgemerkt in der beheizten „guten Stube“. Nach der Bescherung ging es bald ins Bett, schließlich musste man zur Hirtenmesse in der Wallfahrtskirche St. Maria Bergatreute um 5 Uhr früh ausgeschlafen sein.

„Es war eine schöne Zeit, man hat gewusst, es ist Weihnachten, Christ ist geboren“, so Marieluise Rupp. Noch heute prägen bei Rupps der mit den Christbaumkugeln von damals geschmückte Baum, das Sauerkrautessen und der Kirchgang das Weihnachtsfest.

Konrad Krämer (Foto: MCB)

Viele Facetten bekommt Konrad Krämer mit. Er ist Klinikseelsorger an der Klinik Tettnang. „Manche kommen zu Weihnachten nach Hause, andere bleiben über die Tage in der Klinik.“ Für Patienten, die sonst bei ihrer Familie wären oder die Freunde treffen würden, sei die Zeit im Krankenhaus dann doch sehr schwer.

„Gerade ältere Menschen machen sich Gedanken über Angehörige, über Ehepartner, die allein daheim sein müssen“, sagt Krämer. Da versuche man, etwa durch gemeinsames Beten Halt zu geben. Oder man leite auch was weiter, wenn das gewünscht sei.

Konrad Krämer: „Gerade ältere Menschen machen sich Gedanken über Angehörige“

„Vor Weihnachten haben wir eine intensive Zeit in der Klinik gehabt. Da gab es viele Kontakte zu Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern. Das ist sehr schön, weil wir sehr viel Dankbarkeit erfahren“, sagt Krämer. Auf der anderen Seite kommen aber in den Gesprächen auch existenzielle Fragen auf.

Manche ältere Patientinnen oder Patienten etwa sagen, dass sie gern in der Klinik bleiben würden, weil sie daheim niemanden haben.Und mit Blick auf die Menschen, die auf den Stationen abeiten, sagt Krämer: „Es ist eben auch notwendig, dass ein Betrieb wie eine Klinik läuft. Da habe ich sehr viel Respekt vor allen, die hier Dienst tun.“

Marieluise Rupp (Foto: Karl Gälle)

Umso mehr weiß er zu schätzen, was es bedeutet, dass er in diesem Jahr Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Oder was es bedeutet, einfach gesund zu sein. Wichtig findet er, dass über die Feiertage eine Rufbereitschaft für die Seelsorge besteht und dass in der Hinsicht niemand im Stich gelassen werden muss.

Für den Krumbacher Johannes Kienzler bedeutet das Studium in Tübingen eine Veränderung. „Heiligabend haben meine Eltern, meine Schwester und ich immer im kleinen Kreis gefeiert“, berichtet er aus Kindheit und Jugend. An den beiden Feiertage kam dann die restliche Familie dazu. Irgendwann auch die Partner.

Johannes Kienzler: „Das ist wie ein Heimkommen“

„Weihnachten ist für mich das schönste Fest im Jahr“, sagt Kienzler. Er habe das Zusammensein mit der Familie immer sehr gemocht. Mit dem Umzug nach Tübingen, äußert er, „ist es diesmal noch mal besonderer. Das ist wie ein Heimkommen. Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt.“

Er mag die Tradition mit Weihnachtsbaum, Essen und allem, was dazugehört, sehr. Ebenso den Gang in die Kirche zu diesem Anlass: „Das Zusammenkommen mit anderen Menschen gefällt mir sehr. Wichtig ist für mich einfach die Familie.“

Johannes Kienzler (Foto: privat)

In die Spätphase des Zweiten Weltkriegs zurück reichen Viktor Grassellis Erinnerungen an die Weihnachtszeit. Tettnangs Bürgermeister der Jahre 1975 bis 1991 erlebte sie als Junge in Ravensburg und hat das Klavierspiel des Vaters in einem bestimmten Zimmer noch im Ohr: „Das war das Zeichen, dass die Familie ins Zimmer durfte und der Heiligabend eröffnet war.“

Saitenwurst und Kartoffelsalat waren angesagt – doch stand nicht das Essen, sondern der ausführliche Austausch in der siebenköpfigen Familie im Vordergrund. Gerne wahrgenommene Pflicht war dann die echte Mitternachts-Messe, zumal sich nach ihr noch lange mit Bekannten und Freunden vor der Kirche zusammenstehen ließ.

Viktor Grasselli: „Heiligabend verbringe ich allein bzw. mit meiner Frau“

Was das Essen an diesem Tag betrifft, sei dann später – mit der eigenen Familie – die Kalbshaxe Tradition gewesen. Und heute ist dies für Viktor Grasselli ein Schinken-Nussstück, das er nach schwedischer Sitte (21 Tage lang in Lauge eingelegt) zubereitet und mit der er auch seine Söhne und ihre Familien versorgt.

Viktor Grasselli (Foto: Aßfalg)

Die besucht Tettnangs Alt-Bürgermeister (Jahrgang 1936) am ersten und zweiten Weihnachtstag. „Den Heiligabend verbringe ich allein bzw. mit meiner Frau“, gestaltet er den Tag ganz bewusst für sich – mit einem Besuch auf dem Friedhof am Grab seiner vor 16 Jahren verstorbenen Gattin.